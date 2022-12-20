Проект бюджета США на 2023 год запрещает финансирование «Азова»

Проект бюджета США на 2023 год запрещает выделять денежные средства украинской националистической группировке «Азов» (запрещена в РФ и признана террористической). Документ опубликован 20 декабря на сайте комитета палаты представителей США по ассигнованиям.

Между тем в законе о дополнительных ассигнованиях Украине на текущий год отсутствовала формулировка о запрете использовать выделяемые средства на поддержку этой группировки.

Законопроект о бюджете США на 2023 год предусматривает выделение $44,9 млрд Украине и еще $40,6 млрд для помощи союзникам.

«Законопроект также включает $44,9 млрд в виде столь необходимой чрезвычайной помощи в области безопасности, экономической и гуманитарной помощи для поддержки украинского народа и $40,6 млрд для других целей, включая помощь сообществам по всей стране, восстанавливающимся после засухи, ураганов, наводнений, лесных пожаров, стихийных бедствий», — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно тексту проекта, со следующего года американским чиновникам запретят пользоваться социальной сетью TikTok. Еще 17 декабря директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бёрнс заявил, что TikTok является угрозой для национальной безопасности США. Также сенатор от Республиканской партии Марко Рубио внес законопроект, согласно которому китайская платформа TikTok будет запрещена на территории США.

В мае немецкий политолог Кристоф Херстель заявил «Известиям», что боевиков «Азова» спонсировали США. Он подчеркнул, что неонацисты при этом своих взглядов не скрывают: делают татуировки с символикой гитлеровских СС, с крестами и тому подобным.

2 августа Верховный суд РФ признал «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории страны.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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