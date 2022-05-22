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Немецкий политолог заявил о спонсировании «Азова» Вашингтоном

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Фото: Global Look Press/Nazar Furyk
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Нацистов из националистической группировки «Азов» (в отношении нее в РФ возбуждены уголовные дела) спонсировали США. Именно Соединенные Штаты Америки виновны в кровопролитии. Такое заявление в интервью «Известиям» сделал политолог из Германии Кристоф Херстель.

Он убежден, что Америка вкладывала средства с целью убийства националистами народа в Донбассе. Он отметил, что «спонсоры» придерживались определенного плана: «найти народ, способный убивать людей из своей братской нации, как это происходит с русскими на Украине».

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«Азов», как мы знаем, изначально являлся независимым ополчением, а позже был включен в регулярную армию Украины. Ими были совершены репрессии всех возможных видов: они убивали, насиловали, пытали и даже сжигали людей заживо», — пояснил специалист.

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Он также обратил внимание на то, что группировка не смогла бы сосуществовать ни с одним народом на планете Земля. Херстель подчеркнул, что немцы возмущены спокойствием властей ФРГ в отношении того, что творят нацисты Украины.

«Представители «Азова» — самые настоящие расисты, они презирают евреев, русских и этот список продолжается. Нет такой нации в мире, которая смогла бы нормально с ними сосуществовать, будь то Украина или Германия. Поэтому я и многие другие немцы не можем принять тот факт, что правительство нашей страны встает на сторону фашистов», — высказался Херстель.

Политолог заявил, что попытки западных государств убедить весь мир, что якобы на украинской земле нацистов не было и нет, мгновенно испарились, когда «азовцы» показали свои татуировки.

«Ведь «азовцы» своих идеалистических принципов не скрывают: они делают татуировки с символикой гитлеровских СС, с крестами и тому подобным. Также абсолютно очевидно, что в Мариуполе они прикрывались мирными гражданами, удерживали их рядом с собой силой, угрожали, морили голодом и расстреливали», — подчеркнул эксперт.

На украинской территории нет истинного правительства, по этой причине президент этой страны Владимир Зеленский и его близкий круг — всего лишь проспонсированные Америкой пешки, высказался Херстель.

«Такие власти не станут привлекать членов «Азова» к какой-либо судебной ответственности. Поэтому хорошо, что эту ужасную проблему решает Россия», — уверен политолог.

20 мая российское Министерство обороны сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Позже сообщалось, что завод покинули последние боевики «Азова». С 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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