Верховный суд РФ признал «Азов» террористической организацией

Верховный суд РФ 2 августа признал украинскую радикальную националистическую группировку «Азов» (против бойцов нацбатальона в РФ возбуждены уголовные дела) террористической организацией и запретил его деятельность на территории России. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Дело рассматривалось в частично закрытом режиме. Свидетели, которыми выступили правозащитники и журналисты, рассказали суду о многочисленных преступлениях боевиков группировки. В суде были продемонстрированы интервью в том числе жителей Мариуполя и Волновахи, чьи родственники были убиты, похищены или подверглись пыткам боевиками «Азова».

В отношении боевиков группировки ранее уже были возбуждены дела по статьям УК РФ об экстремизме, наемничестве и других.

Теперь же после признания формирования террористическим члены «Азова» могут быть привлечены к ответственности как пособники, участники и организаторы террористической организации, что влечет более серьезные сроки наказания. Например, для участников террористической группировки согласно УК РФ предусмотрен срок от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов — от 15 до 20 лет.

23 мая в распоряжении «Известий» оказались уникальные снимки боевиков «Азова» с нацистской символикой. На кадрах можно увидеть символы группировки, а также символику нацистской 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова».

Днем ранее сдавшийся в плен украинский нацист Давид Касаткин по прозвищу «Химик» назвал дьявола «символом своего рода». При этом блогеры ознакомились с татуировками боевика «Азова» и сошлись во мнении, что мужчина может быть причастен к издевательствам над военными российской армии.