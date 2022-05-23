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«Известия» публикуют уникальные снимки боевиков «Азова»

В распоряжении «Известий» оказались уникальные снимки боевиков «Азова» с нацистской символикой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На заводе «Азовсталь» 23 мая обнаружены фотоаппараты со снимками боевиков «Азова» (в отношении группировки возбуждены уголовные дела в РФ).

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В распоряжении «Известий» оказались более 1 тыс. уникальных снимков. На кадрах —тренировки, собрания и мероприятия неонацистов. На кадрах можно увидеть символы группировки, а также символику нацистской 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова».

Ранее в этот день в распоряжении «Известий» 23 мая появились кадры с экшен-камеры, установленной на каске сапера, работающего на территории освобожденного завода «Азовсталь» в Мариуполе. Из кадров следует, что подземелье комбината, где были блокированы националисты, буквально усеяно самодельными взрывными устройствами, а также снарядами и пулями.

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Также в понедельник военный корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин показал, как выглядит вход в «подземный город» комбината, в котором на протяжении месяца прятались боевики группировки «Азов». Журналист рассказал, что там пахнет гарью, так как перед выходом с завода военные взорвали вооружение.

На предприятии нашли предположительное место временной дислокации главарей группировки.

22 мая сдавшийся в плен украинский нацист Давид Касаткин по прозвищу «Химик» назвал дьявола «символом своего рода». Тем временем блогеры ознакомились с татуировками вышедшего с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе нациста и сошлись на мнении, что мужчина может быть причастен к издевательствам над военными российской армии. Как отмечают в Telegram-каналах, Касаткина выдают татуировки на руках, они же зафиксированы на видеозаписи с пытками.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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