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Экшен-камера сапера сняла оставленные боевиками ловушки на «Азовстали»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» 23 мая появились кадры с экшен-камеры, установленной на каске сапера, работающего на территории освобожденного завода «Азовсталь» в Мариуполе.

На записи с камеры видно, что подземелье комбината, где были блокированы националисты, буквально усеяно самодельными взрывными устройствами, а также снарядами и пулями.

В одном из бункеров был найден тубус от британской противотанковой управляемой ракеты NLAW. Боевики начинили ее тротиловыми шашками. В другом помещении саперы обнаружили шприцы, взрывающиеся при нажатии. Они были начинены неизвестным веществом белого цвета.

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Ранее в этот день военный корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин показал, как выглядит вход в «подземный город» комбината, в котором на протяжении месяца прятались боевики группировки «Азов». Журналист рассказал, что там пахнет гарью, так как перед выходом с завода военные взорвали вооружение. Также Трушнин показал, как был устроен быт украинских националистов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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