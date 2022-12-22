Сенат США утвердил проект федерального бюджета на рекордные $1,7 трлн

Сенат США утвердил проект федерального бюджета на 2023 год на сумму в $1,7 трлн. Об этом 22 декабря стало известно по результатам голосования.

Законопроект о бюджете объемом в 4155 страниц принят большинством голосов. Теперь документ будет рассматриваться палатой представителей конгресса.

Совокупный объем трат, предусмотренный этим бюджетом, будет выше, чем в 2022 году, когда этот показатель был заложен на уровне $1,52 трлн.

Проект федерального бюджета предусматривает выделение $858 млрд на оборонные потребности США, а также почти $45 млрд на помощь Украине и союзникам Вашингтона по НАТО. На так называемое сдерживание РФ заложено порядка $6 млрд. Ожидается, что процедура принятия бюджета завершится до вечера пятницы — это позволит правительству избежать шатдауна.

В свою очередь, лидер республиканцев в сенате Кевин Маккарти и ряд его соратников выразили несогласие с текстом документа. В качестве альтернативы они предложили принять другой законопроект, продлевающий работу правительства на короткий срок. Таким образом республиканцы рассчитывают дотянуть время до 3 января, когда начнет работу новый состав конгресса, где они будут иметь большинство в нижней палате, а значит более сильное право голоса в законотворческом процессе.

В Белом доме поддержали законопроект о бюджете, и призвали конгресс принять его в кратчайшие сроки.

Ранее, 20 декабря, стало известно, что проект бюджета США на 2023 год запрещает выделять денежные средства украинской националистической группировке «Азов» (запрещена в РФ и признана террористической). При этом законопроект предусматривает выделение $44,9 млрд Украине и еще $40,6 млрд для помощи союзникам.

6 декабря стало известно, что профильные комитеты обеих палат конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятый в США бюджет носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к России. Он отметил, что это чревато серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте.