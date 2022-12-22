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Во Франции призвали ЕС брать пример с Венгрии в вопросе Украины

Французский политик Филиппо: «мафия» из ЕС должна брать пример с Венгрии в вопросе Украины
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Фото: Global Look Press/Thomas Imo
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Французский политик Флориан Филиппо заявил, что финансирование Украины должно подвергаться проверкам, в этом Евросоюзу (ЕС) следует брать пример с Венгрии. Об этом 21 декабря он написал в своем Twitter-аккаунте.

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«Венгрия — единственная европейская страна, которая запросила оценку средств и вооружения, отправленных Украине!» — написал политик.

По его словам, ЕС закрывает глаза на реальное предназначение отправляемых президенту Украины Владимиру Зеленскому средств. Филиппо считает, что необходимость проверки траншей Киеву должна быть очевидной необходимостью.

«Мафия и коррупционеры! Остановитесь!», — подытожил политик.

Ранее, 14 декабря, Еврокомиссия (ЕК) перевела Украине последний в 2022 году транш макрофинансовой помощи в размере €500 млн.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 13 декабря заявила, что ЕС с 2014 года профинансировал Украину на €90 млрд. По ее словам, помощь Киеву в 2023 году составит €18 млрд.

12 декабря главы МИД стран ЕС согласовали увеличение на €2 млрд финансирование Европейского фонда мира (EPF), из бюджета которого оплачиваются расходы на военную помощь Украине. В документе также указано, что соответствующее решение посылает «четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке как Украины, так и других партнеров».

24 ноября стало известно, что Европарламент (ЕП) одобрил новый пакет макрофинансовой поддержки Украины от ЕС на сумму до €18 млрд на 2023 год. 10 декабря этот пакет был одобрен Советом ЕС. Уточнялось, что кредит будет иметь льготный 10-летний период. Государства — члены ЕС будут покрывать основную часть процентных расходов за счет внешних назначенных доходов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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