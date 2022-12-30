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Путин отменил предельные сроки продажи доли Shell в операторе «Сахалин-2»

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Президент России Владимир Путин 30 декабря подписал указ, который исключает временное ограничение по продаже доли Shell в проекте «Сахалин-2». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Таким образом президент отменил ранее установленное требование, согласно которому доля англо-нидерландской энергетической компании Shell должна была быть оценена и продана в течение четырех месяцев со дня ее решения об отказе приобретения доли в новом операторе проекта ООО «Сахалинская энергия».

14 октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что новый акционер в проекте «Сахалин-2» вместо Shell появится до конца текущего года.

Заявление было сделано на фоне отказа, озвученного компанией в начале сентября, приобретать долю в ООО «Сахалинская энергия», который является новым оператором «Сахалина-2». Об этом компания уведомила правительство РФ и партнеров.

В конце июня Путин распорядился сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» на ООО «Сахалинская энергия» и передать имущество компании в собственность государству.

«Сахалин-2» — это один из крупнейших комплексных нефтегазовых проектов, в рамках которого работает нефтегазовая инфраструктура по добыче, транспортировке и переработке углеводородов. Проект осваивает два месторождения в Охотском море.

На фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций некоторые иностранные компании объявили о выходе из совместных с РФ проектов. 28 февраля в концерне Royal Dutch Shell заявили о намерении прекратить участие в совместных с «Газпромом» проектах, в частности в «Сахалине-2».

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