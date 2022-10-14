Реклама
Прямой эфир
Мир
Новак заявил об энергетической бедности Европы после ЧП на «Северных потоках»
Общество
Пушилин поручил ликвидировать КПП на границе с другими субъектами РФ
Мир
Шмыгаль заявил о полном восстановлении электроснабжения на Украине
Мир
На Украине предложили ввести потолок цен на российскую нефть в $10-20
Мир
Трасс отказалась от обещания не повышать корпоративный налог
Мир
НАТО проведет учения в Литве с участием 3,5 тыс. военных
Мир
Путин указал на отсутствие у России планов уничтожать Украину
Армия
Минобороны исключило призыв женщин в рамках частичной мобилизации
Мир
Экоактивисты облили супом картину «Подсолнухи» Ван Гога
Экономика
Систему быстрых платежей встроят в интернет-банки
Мир
ВКС РФ поразили объекты энергосистемы и военного управление в Киевской области
Мир
Депутат рады призвал не паниковать после отказа Маска финансировать Starlink

Новак анонсировал появление замены Shell в «Сахалин-2» до конца года

Новак: новый участник проекта «Сахалин-2», который заменит Shell, появится до конца года
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый акционер в проекте «Сахалин-2» вместо Shell появится до конца текущего года. Об этом 14 октября заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Северный конец: что будет со связью без Nokia и Ericsson
Обе компании заявили об окончательном уходе из России

«Указ раньше вышел по «Сахалину-2». Там сменили оператора на российского оператора. Раньше был оператор Shell, сейчас «Газпром», соответственно. Дали возможность всем тем, кто участвовал раньше в составе акционеров этого проекта, остаться. Японцы пожелали, а Shell не пожелал. Он отказался от участия в проекте. До конца года будет определен новый акционер на ту долю, с которой ушел Shell», — сказал он на форуме «Российская энергетическая неделя».

1 сентября англо-нидерландская энергетическая компания Shell отказалась приобретать долю в ООО «Сахалинская энергия», который является новым оператором «Сахалина-2». Об этом она уведомила правительство РФ и партнеров.

Ранее в этот день японская Mitsubishi официально подтвердила сохранение доли в проекте «Сахалин-2». Правительство РФ разрешило передать ей долю в 10% в новом операторе.

За день до этого японская торговая компания Mitsui также официально объявила о сохранении доли в нефтегазовом проекте. Российская сторона одобрила передачу Mitsui 12,5% в ООО «Сахалинская энергия».

В конце июня президент России Владимир Путин распорядился сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» на ООО «Сахалинская энергия» и передать имущество компании в собственность государству.

«Газпром» получил в проекте чуть больше 50%. У Shell, Mitsui, Mitsubishi был месяц на то, чтобы согласиться получить долю в российском операторе.

В прежнем операторе — компании Sakhalin Energy — «Газпрому» принадлежало 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui — 12,5%, Mitsubishi — 10%.

В июле глава государства отметил, что уход некоторых зарубежных компаний из России заставил россиян «шевелиться».

На фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций некоторые иностранные компании объявили о выходе из совместных с РФ проектов. 28 февраля в концерне Royal Dutch Shell заявили о намерении прекратить участие в совместных с «Газпромом» проектах, в частности в «Сахалин-2».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022