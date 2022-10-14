Новак анонсировал появление замены Shell в «Сахалин-2» до конца года

Новый акционер в проекте «Сахалин-2» вместо Shell появится до конца текущего года. Об этом 14 октября заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Указ раньше вышел по «Сахалину-2». Там сменили оператора на российского оператора. Раньше был оператор Shell, сейчас «Газпром», соответственно. Дали возможность всем тем, кто участвовал раньше в составе акционеров этого проекта, остаться. Японцы пожелали, а Shell не пожелал. Он отказался от участия в проекте. До конца года будет определен новый акционер на ту долю, с которой ушел Shell», — сказал он на форуме «Российская энергетическая неделя».

1 сентября англо-нидерландская энергетическая компания Shell отказалась приобретать долю в ООО «Сахалинская энергия», который является новым оператором «Сахалина-2». Об этом она уведомила правительство РФ и партнеров.

Ранее в этот день японская Mitsubishi официально подтвердила сохранение доли в проекте «Сахалин-2». Правительство РФ разрешило передать ей долю в 10% в новом операторе.

За день до этого японская торговая компания Mitsui также официально объявила о сохранении доли в нефтегазовом проекте. Российская сторона одобрила передачу Mitsui 12,5% в ООО «Сахалинская энергия».

В конце июня президент России Владимир Путин распорядился сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» на ООО «Сахалинская энергия» и передать имущество компании в собственность государству.

«Газпром» получил в проекте чуть больше 50%. У Shell, Mitsui, Mitsubishi был месяц на то, чтобы согласиться получить долю в российском операторе.

В прежнем операторе — компании Sakhalin Energy — «Газпрому» принадлежало 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui — 12,5%, Mitsubishi — 10%.

В июле глава государства отметил, что уход некоторых зарубежных компаний из России заставил россиян «шевелиться».

На фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций некоторые иностранные компании объявили о выходе из совместных с РФ проектов. 28 февраля в концерне Royal Dutch Shell заявили о намерении прекратить участие в совместных с «Газпромом» проектах, в частности в «Сахалин-2».