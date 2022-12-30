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Генпрокуратура Белоруссии направила в суд дело в отношении руководителей NEXTA

Генпрокуратура Белоруссии направила в суд дело в отношении основателей NEXTA Путило и Протасевича
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Фото: Генпрокуратура Республики Беларусь
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Уголовное дело в отношении руководителей организации NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича, а также ее представителя Яна Рудика, передано в суд. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщила пресс-служба генпрокуратуры Белоруссии.

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По информации ведомства, в отношении Путило и Рудика с согласия генерального прокурора проведено специальное производство на основании постановления председателя следственного комитета республики.

«В отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в Telegram-канале генпрокуратуры.

Там отметили, что, ввиду того что Протасевич выполнил условия заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме, избранная в отношении него мера пресечения в виде домашнего ареста оставлена без изменения.

В сообщении также указано, что в интересах государства к обвиняемым заявлен иск о возмещении имущественного вреда на общую сумму более 30 млн рублей.

Ранее представители следствия сообщали, что в ходе изучения информации, размещенной в Telegram-канале NEXTA, зафиксированы неоднократные факты призывов к протестам в Белоруссии. Было установлено, что в мессенджере велась координация несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения.

Протасевич был задержан в Минске 23 мая 2021 года, после того как лайнер компании Ryanair совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. В начале следующего месяца он дал признательные показания по делу об организации протестов в Белоруссии.

Тогда же, в июне 2021 года, сообщалось, что генеральная прокуратура самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) установила причастность Протасевича к преступлениям против мирного населения Донбасса. В частности, отмечалось, что летом 2014 года блогер добровольно вступил в ряды организации «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ) и принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса. В связи с этим ведомство обратилось к властям Белоруссии с просьбой предоставить задержанного для проведения следственных действий.

Путило и Протасевич создали канал NEXTA в 2015 году. Сначала он работал на YouTube, а в 2017 перешел в мессенджер Telegram. После президентских выборов в августе 2020 года он стал одной из основных площадок для коммуникации противников президента Белоруссии Александра Лукашенко. В октябре того же NEXTA и его логотип признаны в республике экстремистскими.

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