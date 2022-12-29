На Украине разрешили ввозить Starlink без пошлин и НДС
На Украину разрешен ввоз оборудования для спутникового интернета Starlink без налогов и таможенных пошлин. Соответствующие документы опубликованы на сайте Верховной рады 29 декабря.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры страны. Так, согласно инициативам, в страну разрешен ввоз генераторов и другого энергооборудования без НДС.
Как сообщил депутат рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, законопроекты начнут действовать через три дня после публикации до мая 2023 года. Он указал, что с этого момента украинские власти разрешили хранить до 2 тыс. литров топлива без лицензии.
Глава украинского минцифры Михаил Федоров 28 декабря заявил, что «на коленях» умолял предпринимателя Илона Маска передать Украине системы спутникового интернета Starlink. Федоров также указал на важность Starlink для военных и гражданских задач.
На прошлой неделе Федоров сообщил, что Киев получит в ближайшие месяцы еще свыше 10 тыс. антенн для спутникового интернета Starlink.
В октябре Илон Маск сообщил, что его компания SpaceX больше не намерена поставлять на Украину новые системы спутниковой связи Starlink и продолжать финансирование уже существующих.
Военный эксперт, член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин заявил «Известиям», что Маск поменял свое мнение из-за давления со стороны Белого дома.
О том, что на Украине работает Starlink, Маск сообщил еще в конце февраля. В начале марта президент страны Владимир Зеленский договорился с предпринимателем о поставке очередной партии устройств. При этом бизнесмен заявил, что Starlink не будет ограничивать доступ к российским СМИ, несмотря на обращения некоторых стран.