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Глава минцифры Украины рассказал, как «на коленях» умолял Маска о передаче Starlink

Глава минцифры Украины Федоров заявил, что «на коленях» выпрашивал у Маска Starlink
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Фото: Global Look Press/SpaceX
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Глава минцифры Украины Михаил Федоров 28 декабря заявил, что «на коленях» умолял американского предпринимателя Илона Маска передать Украине системы спутникового интернета Starlink.

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«Я просто на коленях стоял, умолял их начать работу на Украине, пообещал, что мы установим мировой рекорд», — сказал Федоров в интервью агентству Associated Press.

Федоров также указал на важность Starlink для военных и гражданских задач. Он добавил, что спутниковые терминалы, подключенные к генераторам, обеспечат работу системы связи на Украине в случае блэкаута.

На прошлой неделе Федоров сообщил, что Киев получит в ближайшие месяцы еще свыше 10 тыс. антенн для спутникового интернета Starlink.

В ноябре обозреватель издания Foreign Policy Риши Айенгар отметил, что чрезмерная зависимость Киева от Starlink может угрожать безопасности Украины. Он напомнил, что работа спутниковой интернет-сети зависит от финансирования, однако за функционирование сервиса платит не Киев, что очень нестабильно.

В октябре Маск сообщил, что его компания SpaceX больше не намерена поставлять на Украину новые системы спутниковой связи Starlink и продолжать финансирование уже существующих.

Вскоре в Пентагоне заявили, что на Украине есть альтернативы Starlink и на следующий день Маск заявил о готовности продолжить финансировать Starlink на Украине.

Военный эксперт, член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин заявил «Известиям», что Маск поменял свое мнение из-за давления со стороны Белого дома.

О том, что на Украине работает Starlink, Маск сообщил еще в конце февраля. В начале марта президент страны Владимир Зеленский договорился с предпринимателем о поставке очередной партии устройств. При этом бизнесмен заявил, что Starlink не будет ограничивать доступ к российским СМИ, несмотря на обращения некоторых стран.

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