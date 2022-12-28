Глава минцифры Украины рассказал, как «на коленях» умолял Маска о передаче Starlink

Глава минцифры Украины Михаил Федоров 28 декабря заявил, что «на коленях» умолял американского предпринимателя Илона Маска передать Украине системы спутникового интернета Starlink.

«Я просто на коленях стоял, умолял их начать работу на Украине, пообещал, что мы установим мировой рекорд», — сказал Федоров в интервью агентству Associated Press.

Федоров также указал на важность Starlink для военных и гражданских задач. Он добавил, что спутниковые терминалы, подключенные к генераторам, обеспечат работу системы связи на Украине в случае блэкаута.

На прошлой неделе Федоров сообщил, что Киев получит в ближайшие месяцы еще свыше 10 тыс. антенн для спутникового интернета Starlink.

В ноябре обозреватель издания Foreign Policy Риши Айенгар отметил, что чрезмерная зависимость Киева от Starlink может угрожать безопасности Украины. Он напомнил, что работа спутниковой интернет-сети зависит от финансирования, однако за функционирование сервиса платит не Киев, что очень нестабильно.

В октябре Маск сообщил, что его компания SpaceX больше не намерена поставлять на Украину новые системы спутниковой связи Starlink и продолжать финансирование уже существующих.

Вскоре в Пентагоне заявили, что на Украине есть альтернативы Starlink и на следующий день Маск заявил о готовности продолжить финансировать Starlink на Украине.

Военный эксперт, член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин заявил «Известиям», что Маск поменял свое мнение из-за давления со стороны Белого дома.

О том, что на Украине работает Starlink, Маск сообщил еще в конце февраля. В начале марта президент страны Владимир Зеленский договорился с предпринимателем о поставке очередной партии устройств. При этом бизнесмен заявил, что Starlink не будет ограничивать доступ к российским СМИ, несмотря на обращения некоторых стран.