Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии призвали ЕК проанализировать последствия санкций против России
Политика
В МИД РФ назвали неадекватной позицию ООН по делу о расстреле российских военнопленных
Экономика
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 74 рублей впервые с 11 мая
Политика
ГД приняла закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент
Мир
Цену на российский газ для Белоруссии впервые зафиксируют на три года
Мир
Полковник Макгрегор предрек крах гегемонии США из-за конфликта на Украине
Экономика
В ГД заявили о нарушении рыночных принципов после введения потолка цен на газ
Мир
Starlink поставит Украине еще более 10 тыс. терминалов
Общество
Москвичей призвали не запускать фейерверки в парках на Новый год
Мир
Белоруссия договорилась с Россией о помощи в реструктуризации долга
Происшествия
В аэропорту Магадана машина бортпитания столкнулась с самолетом
Общество
В ДНР и ЛНР назначили сенаторов Совфеда от республик
Сюжет:

Starlink поставит Украине еще более 10 тыс. терминалов

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nina Liashonok
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев получит в ближайшие месяцы еще свыше 10 тыс. антенн для спутникового интернета Starlink. Об этом 20 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Скинуть Маска: российские ученые нашли уязвимости в системе Starlink
Почему работа самарских специалистов привлекла внимание американских инженеров

Министр рассказал, что вел переговоры напрямую с Илоном Маском, главой компании SpaceX, которая производит данные устройства.

«Маск заверил нас, что продолжит поддерживать Украину. Когда у нас было мощное отключение электроэнергии, я написал ему в тот день и он моментально отреагировал и уже сделал несколько шагов. Он понимает ситуацию», — отметил Федоров.

По его словам, контракта пока нет, затраты готовы разделить правительства ряда стран Евросоюза.

«На данный момент все финансовые вопросы решены. Альтернативы спутниковой связи нет», — сказал министр, добавив, что весной Киеву нужно будет найти дополнительное финансирование.

С февраля Украина получила около 22 тыс. антенн Starlink, уточнил он.

Ранее, 12 декабря, сообщалось, что потерявшие спутниковую связь боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвинили в этом котов. Как пояснили специалисты, в холодное время года на терминалах включается подогрев, и коты, греясь на устройствах, снижают качество связи между подразделениями ВСУ.

До этого, 24 ноября, обозреватель издания Foreign Policy Риши Айенгар выразил мнение, что чрезмерная зависимость Киева от интернет-сервиса компании Starlink Маска может угрожать безопасности Украины. Он напомнил, что работа спутниковой интернет-сети зависит от финансирования, однако за функционирование сервиса платит не Киев, что очень нестабильно.

4 ноября стало известно, что на Украине перестали работать 1,3 тыс. терминалов Starlink из-за проблем с финансированием. Подчеркивалось, что отключение терминалов стало огромной проблемой для украинских боевиков, так как аппараты обеспечивали националистов связью, что улучшало их позиции на поле боя.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022