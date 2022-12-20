Starlink поставит Украине еще более 10 тыс. терминалов

Киев получит в ближайшие месяцы еще свыше 10 тыс. антенн для спутникового интернета Starlink. Об этом 20 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Министр рассказал, что вел переговоры напрямую с Илоном Маском, главой компании SpaceX, которая производит данные устройства.

«Маск заверил нас, что продолжит поддерживать Украину. Когда у нас было мощное отключение электроэнергии, я написал ему в тот день и он моментально отреагировал и уже сделал несколько шагов. Он понимает ситуацию», — отметил Федоров.

По его словам, контракта пока нет, затраты готовы разделить правительства ряда стран Евросоюза.

«На данный момент все финансовые вопросы решены. Альтернативы спутниковой связи нет», — сказал министр, добавив, что весной Киеву нужно будет найти дополнительное финансирование.

С февраля Украина получила около 22 тыс. антенн Starlink, уточнил он.

Ранее, 12 декабря, сообщалось, что потерявшие спутниковую связь боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвинили в этом котов. Как пояснили специалисты, в холодное время года на терминалах включается подогрев, и коты, греясь на устройствах, снижают качество связи между подразделениями ВСУ.

До этого, 24 ноября, обозреватель издания Foreign Policy Риши Айенгар выразил мнение, что чрезмерная зависимость Киева от интернет-сервиса компании Starlink Маска может угрожать безопасности Украины. Он напомнил, что работа спутниковой интернет-сети зависит от финансирования, однако за функционирование сервиса платит не Киев, что очень нестабильно.

4 ноября стало известно, что на Украине перестали работать 1,3 тыс. терминалов Starlink из-за проблем с финансированием. Подчеркивалось, что отключение терминалов стало огромной проблемой для украинских боевиков, так как аппараты обеспечивали националистов связью, что улучшало их позиции на поле боя.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.