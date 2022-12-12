На Украине кошек обвинили в проблемах с интернетом Starlink

Потерявшие спутниковую связь боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвинили в нарушении интернет-связи Starlink котов. Об этом 11 декабря сообщило издание «Украина.ру».

Как пояснили специалисты, в холодное время года на терминалах включается подогрев. В итоге кошки выбирают их как средство обогрева. Коты, греясь на устройствах, снижают качество связи между подразделениями ВСУ.

Также издание опубликовало фото, на котором кот греется на терминале интернет-связи Starlink.

Снимок вызвал сотни одобрительных комментариев пользователей Сети. Кто-то написал, что коты «всё понимают» и стали «маленькими пушистыми диверсантами».

«Интересно, могут ли украинского кота посадить за помощь российской армии», — отметил один из юзеров.

«Это же наш кот Василий, российский шпион. Четко и качественно выполняет свою работу», — добавил другой.

В начале декабря украинский пленный рассказал, что националисты используют интернет-сервис Starlink как для военных нужд, так и для личных звонков и сообщений в соцсетях.

Ранее, в ноябре, обозреватель Foreign Policy Риши Айенгар заявил, что чрезмерная зависимость Киева от Starlink может угрожать безопасности Украины. Работа интернет-сети зависит от финансирования, но платит за сервис не Украина, что очень нестабильно.

Как 4 ноября сообщил телеканал CNN, на Украине перестали работать 1300 терминалов Starlink из-за неоплаты услуг. При этом отключение станций стало проблемой для украинских военных, так как аппараты обеспечивали националистов связью.

До этого, 13 октября, компания SpaceX заявляла, что больше не сможет финансировать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Спустя два дня владелец компании Илон Маск заявил, что продолжит финансировать работу устройств.

О предоставлении Киеву терминалов Маск сообщил в конце февраля.