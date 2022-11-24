Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Под Архангельском загорелось административное здание на площади 1,8 тыс. кв. м
Экономика
Доля российских вин на полках магазинов в РФ достигла 50%
Авто
Выпуск легковых автомобилей в октябре 2022 года снизился на 64%
Новости компаний
МТС объявила о переходе на собственную технологическую IT-платформу
Мир
Премьер Польши поддержал передачу немецких ЗРК Patriot Украине
Общество
ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Волгоградской области
Здоровье
Модель искусственного интеллекта для диагностики артрита создадут в Москве
Авто
ГИБДД Москвы выявила 138 тыс. нарушений норм тонировки стекол
Интернет
Аудитория российского магазина приложений RuStore с июля выросла в шесть раз
Мир
Путин поддержал идею возобновления ж/д сообщения между Арменией и Азербайджаном
Политика
Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола
Общество
Свыше 80 тыс. жителей новых регионов РФ получили российские паспорта

Обозреватель Foreign Policy назвал главную уязвимость Украины

FP: зависимость Украины от Starlink несет угрозу для Киева
0
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чрезмерная зависимость Киева от интернет-сервиса компании Starlink американского миллиардера Илона Маска может угрожать безопасности Украины. Об этом 22 ноября в статье для Foreign Policy написал обозреватель Риши Айенгар.

Скинуть Маска: российские ученые нашли уязвимости в системе Starlink
Почему работа самарских специалистов привлекла внимание американских инженеров

Он напомнил, что работа спутниковой интернет-сети зависит от финансирования. Однако за функционирование сервиса платит не Украина, что очень нестабильно.

Журналист привел заявление вице-премьера Украины Ольши Стефанишиной, что правительство Украины могло работать только благодаря Starlink.

«Это был поворотный момент в нашем выживании», — процитировал он ее.

Обозреватель напомнил, что частично услуги оплатили США, Великобритания и Польша. А в октябре 1300 терминалов Starlink отключились из-за отсутствия финансирования, подчеркнул он.

В настоящее время Киев ищет альтернативы на случай, если Маск откажется финансировать работу Starlink, а Вашингтоне разработают план для облегчения предоставления подобных услуг в будущем, заключил автор статьи.

Ранее, 10 ноября, Украина получила от Польши 1570 терминалов спутникового интернета Starlink. Станции передадут гражданским властям в южных и восточных регионах страны, терминалы получит и «Укржелдорога».

Как 4 ноября сообщил телеканал CNN, на Украине перестали работать 1300 терминалов Starlink из-за неоплаты. При этом отключение станций стало проблемой для украинских военных, так как аппараты обеспечивали националистов связью.

Между тем 1 ноября пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что американское военное ведомство обсуждает обеспечение Украины спутниковой связью, в том числе с компанией американского предпринимателя Илона Маска SpaceX. Конкретное решение озвучено не было.

До этого, 13 октября, компания SpaceX заявляла, что больше не сможет финансировать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Спустя два дня Маск заявил, что всё-таки продолжит безвозмездно финансировать работу терминалов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022