Обозреватель Foreign Policy назвал главную уязвимость Украины

Чрезмерная зависимость Киева от интернет-сервиса компании Starlink американского миллиардера Илона Маска может угрожать безопасности Украины. Об этом 22 ноября в статье для Foreign Policy написал обозреватель Риши Айенгар.

Он напомнил, что работа спутниковой интернет-сети зависит от финансирования. Однако за функционирование сервиса платит не Украина, что очень нестабильно.

Журналист привел заявление вице-премьера Украины Ольши Стефанишиной, что правительство Украины могло работать только благодаря Starlink.

«Это был поворотный момент в нашем выживании», — процитировал он ее.

Обозреватель напомнил, что частично услуги оплатили США, Великобритания и Польша. А в октябре 1300 терминалов Starlink отключились из-за отсутствия финансирования, подчеркнул он.

В настоящее время Киев ищет альтернативы на случай, если Маск откажется финансировать работу Starlink, а Вашингтоне разработают план для облегчения предоставления подобных услуг в будущем, заключил автор статьи.

Ранее, 10 ноября, Украина получила от Польши 1570 терминалов спутникового интернета Starlink. Станции передадут гражданским властям в южных и восточных регионах страны, терминалы получит и «Укржелдорога».

Как 4 ноября сообщил телеканал CNN, на Украине перестали работать 1300 терминалов Starlink из-за неоплаты. При этом отключение станций стало проблемой для украинских военных, так как аппараты обеспечивали националистов связью.

Между тем 1 ноября пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что американское военное ведомство обсуждает обеспечение Украины спутниковой связью, в том числе с компанией американского предпринимателя Илона Маска SpaceX. Конкретное решение озвучено не было.

До этого, 13 октября, компания SpaceX заявляла, что больше не сможет финансировать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Спустя два дня Маск заявил, что всё-таки продолжит безвозмездно финансировать работу терминалов.