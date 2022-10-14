В Пентагоне заявили о наличии альтернатив Starlink на Украине

Министерство обороны США считает, что у системы спутниковой связи Starlink компании SpaceX на Украине есть альтернативы. Об этом заявила 14 октября журналистам первый заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Существует не только SpaceX, есть другие организации, с которыми мы совершенно точно могли бы сотрудничать в том, что касается предоставления Украине необходимого ей на поле боя», — заявила Сингх.

Она не раскрыла, кто именно может заменить Starlink на Украине.

Вместе с тем Сингх подтвердила, что на текущий момент Пентагон ведет переговоры со SpaceX, но дополнительной информацией о дальнейших шагах минобороны она не располагает.

14 октября основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что он больше не намерен поставлять на Украину новые системы спутниковой связи Starlink и продолжать финансирование уже существующих.

Военный обозревать «Известий» Антон Лавров объяснил, что на системе Starlink у вооруженных сил Украины построена связь в оперативном и стратегическом звене. Через спутниковый интернет передаются видеопотоки с разведывательных дронов, проводятся совещания командного состава, выдаются целеуказания для высокоточного оружия, включая РСЗО HIMARS.

Таким образом, по мнению Лаврова, полное отключение системы Starlink на Украине может оказаться катастрофой для системы военного управления страны.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал украинцев не паниковать из-за решения Маска, а советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк заверил, что Украина ищет способ продолжить работу спутников Starlink над своей территорией.