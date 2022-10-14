Военный обозреватель оценил последствия для ВСУ от отключения Starlink

Полное отключение системы Starlink на Украине может оказаться катастрофой для системы военного управления страны. Такое мнение в пятницу, 14 октября, выразил военный обозревать «Известий» Антон Лавров.

Как пояснил эксперт, украинские войска уже сталкивались с проблемами в работе Starlink, которые привели к снижению боеспособности. На системе Starlink у ВСУ построена связь в оперативном и стратегическом звене. Через спутниковый интернет передаются видеопотоки с разведывательных дронов, проводятся совещания командного состава, выдаются целеуказания для высокоточного оружия, включая РСЗО HIMARS.

Лавров заметил, что компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX и правительство США передали Украине больше 15 тыс. наземных терминалов Starlink. При этом спутники сконфигурированы так, что работа терминалов заблокирована в Крыму, ЛНР, ДНР и на контролируемых Россией территориях.

«Когда при наступлении украинские войска вторглись в эту «зону недоступа», связь у них обрушилась. В ряде случаев это привело к проблемам и панике на передовой. Понятно, что полное отключение Starlink в стране окажется и вовсе катастрофой для системы военного управления Украины. Даже для компании Маска сотни миллионов долларов в год, которые требуется тратить на работу всех этих терминалов, — существенная сумма. Его желание сократить расходы на «неблагодарных» украинцев понятно», — выразил мнение обозреватель «Известий».

Однако Лавров добавил, что именно из-за огромного значения системы для ВФУ Starlink продолжит функционировать на Украине.

«Если не Пентагон, то правительство США «абонемент» Украине оплатит. На фоне расходов на поставки вооружения и боеприпасов затраты на спутниковую связь вполне посильны для бюджета Пентагона», — заключил он.

Информация о том, что SpaceX перестанет финансировать работу Starlink на Украине, накануне появилась в американских СМИ. Сообщалось, что к концу года расходы на обеспечение Киева спутниковыми терминалами могут превысить сумму в $100 млн — а такие показатели не соответствуют возможностям компании.

Для решения этой проблемы руководство Starlink обратилось к Пентагону с призывом выделить по ведомственным каналам $124 млн на поддержание работы системы.

В пятницу Илон Маск подтвердил, что компания не в состоянии оплачивать работу Starlink на Украине. На своей странице в соцсети он подчеркнул, что SpaceX не требует возместить прошлые расходы, однако «не может бесконечно финансировать существующую систему». Также предприниматель заявил, что в ситуации со Starlink компания следует совету бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника. Тот ранее в нецензурной форме посоветовал Маску убираться к черту.

Эксперт в сфере информационных технологий Дмитрий Бевза в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Илон Маск таким образом стремится дистанцироваться от ситуации на Украине. По его словам, в этом случае вряд ли речь идет о технологической части работы Starlink.