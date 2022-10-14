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Сюжет:

Подоляк заявил о поиске Украиной способа продолжить работу Starlink

Подоляк заявил, что Украина найдет способ, как обеспечить работу Starlink
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Фото: commons.wikimedia.org/Tim Reckmann
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Украина ищет способ продолжить работу спутников Starlink над своей территорией. Об этом 14 октября заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

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«Украина найдет способ, как обеспечить работу Starlink. Мы ожидаем, что компания обеспечит стабильное соединение до конца переговоров», — написал он в Twitter.

Информация о том, что компания Илона Маска SpaceX перестанет финансировать работу Starlink на Украине, накануне появилась в американских СМИ. Сообщалось, что к концу года расходы на обеспечение Киева спутниковыми терминалами могут превысить сумму в $100 млн — а такие показатели не соответствуют возможностям компании.

Для решения этой проблемы руководство Starlink обратилось к Пентагону с призывом выделить по ведомственным каналам $124 млн на поддержание работы системы.

В пятницу Маск подтвердил, что компания не в состоянии оплачивать работу Starlink на Украине. На своей странице в соцсети он подчеркнул, что SpaceX не требует возместить прошлые расходы, однако «не может бесконечно финансировать существующую систему».

Также предприниматель заявил, что в ситуации со Starlink компания следует совету бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника. Тот ранее в нецензурной форме посоветовал Маску убираться к черту.

Эксперт в сфере информационных технологий Дмитрий Бевза в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Илон Маск таким образом стремится дистанцироваться от ситуации на Украине. По его словам, в этом случае вряд ли речь идет о технологической части работы Starlink.

Военный обозревать «Известий» Антон Лавров заявил, что полное отключение системы Starlink на Украине может оказаться катастрофой для системы военного управления страны. Он пояснил, что украинские войска уже сталкивались с проблемами в работе Starlink, которые привели к снижению боеспособности.

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