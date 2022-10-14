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Депутат рады призвал не паниковать после отказа Маска финансировать Starlink

Депутат Верховной рады Гончаренко призвал сограждан не паниковать после отказа Маска финансировать Starlink на Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nina Lyashonok
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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал украинцев не паниковать после того, как американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск отказался финансировать услуги связи Starlink, поставляемые его компанией Украине. Об этом Гончаренко написал в пятницу, 14 октября, в своем Telegram-канале.

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«Это нормальная практика. Компания Маска помогла Украине и сделала хорошую рекламу, а затем направила письмо с просьбой профинансировать использование Starlink Пентагоном. Здесь нет ничего трагического, ничего скандального. Это бизнес, и все думают о прибыли. Держим строй и без паники», — заявил депутат.

14 октября Маск подтвердил, что его компания SpaceX больше не намерена поставлять на Украину новые системы спутниковой связи Starlink. Также она не сможет продолжать финансирование уже существующих. По словам Маска, такие действия неразумны.

О том, что SpaceX больше не сможет финансировать работу системы спутниковой связи Starlink, на Украине стало известно накануне. Компания сообщила, что к концу года расходы на обеспечение Киева спутниковыми терминалами могут превысить сумму в $100 млн. Это не соответствует возможностям компании, и, если не удастся найти дополнительный источник финансирования, SpaceX придется свернуть программу.

Для решения этой проблемы руководство Starlink обратилось к Пентагону с призывом выделить по ведомственным каналам $124 млн на поддержание работы системы.

Ранее, 7 октября, стало известно, что системы Starlink начали давать сбои, из-за чего украинские боевики понесли «катастрофические потери» в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Со своей стороны Илон Маск в Twitter написал, что Украина оплатила лишь небольшой процент для использования Starlink.

20 июля американский начальник отдела космических операций генерал Джон Рэймонд сообщил, что Starlink обеспечила важную линию связи для ВСУ. Также генерал добавил, что космические технологии имеют решающее значение для наблюдения за территориями и событиями.

О том, что на Украине работает Starlink, Маск сообщил еще в конце февраля. В начале марта президент Украины Владимир Зеленский договорился с предпринимателем о поставке очередной партии устройств. При этом бизнесмен заявил, что Starlink не будет ограничивать доступ к российским СМИ, несмотря на обращения некоторых стран.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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