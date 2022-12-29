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«Военкоры Русской Весны» показали кадры попытки ВСУ сбить БПЛА «Орлан»

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орлан» смог заснять кадры того, как подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались сбить его при помощи персонального зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла». Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Беспилотник «Орлан» заснял работу ПВО украинских боевиков по себе. Скорее всего, ВСУшники стреляли из ПЗРК «Игла» по разведывательному БПЛА, но сбить его не удалось. На кадрах виден инверсионный след от ракеты», — указано в публикации.

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Там также отмечается, что это уже не первый раз, когда российскому БПЛА удается заснять попытки отрядом ВСУ сбить его.

Ранее, 29 декабря, корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал кадры боевой работы российских БПЛА в Херсонской области. Отмечается, что основной задачей беспилотников является наведение артиллерии по войскам и легкой бронетехнике ВСУ.

До этого, 21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ заявил, что беспилотники Вооруженных сил РФ должны быть интегрированы в единую сеть и находиться во всех звеньях армии — от взвода до батальона. При этом, подчеркнул президент, возможность получать информацию с БПЛА должен иметь каждый боец, участвующий в спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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