Залог частоты: для дронов могут выделить специальный диапазон

В РФ могут выделить специальные частоты для управления беспилотниками — вопросом займется межведомственная рабочая группа , рассказали «Известиям» два источника на рынке связи и подтвердили в Минцифры. Без отдельного диапазона управлять многочисленными дронами затруднительно — их системы управления «делят» частоты 2,4 ГГц с WiFi-роутерами, смартфонами и другими гаджетами, из-за чего подвержены помехам, считают участники рынка. Теперь для беспилотников могут выделить 1,7–1,8 ГГц, используемые сейчас сетями LTE, следует из проекта решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Это шаг к тому, чтобы превратить сотовые сети в инструмент управления дронами, действующий на большей части РФ, — эксперименты в этом направлении уже ведут крупнейшие мировые мобильные операторы и производители беспилотников, отметили эксперты.

Дроны в диапазоне

В РФ могут создать межведомственную рабочую группу, которая проработает вопрос выделения частот для управления беспилотными летающими аппаратами (БПЛА) . Об этом «Известиям» рассказал источник, знакомый с менеджерами нескольких операторов связи и чиновниками профильных ведомств, а также сотрудник одной из сотовых компаний. Группа должна оценить, какие полосы могут использоваться для управления беспилотниками, не создавая помех иным существующим пользователям радиочастотного спектра — как гражданским, так и государственным , рассказал один из собеседников. По словам другого, в рабочую группу планируют включить представителей Минпромторга и Росавиации, а также иных заинтересованных ведомств и представителей бизнес-сообщества. «Известия» направили запросы в указанные ведомства.

Источники «Известий» утверждают, что пункт о выделении специальных частот для управления дронами планировали включить в повестку на ближайшем заседании ГКРЧ, намеченном на конец декабря. Но в итоге его рассмотрение решили перенести — доработать вопросы, связанные с использованием частот дронами, должна рабочая группа, объяснили собеседники.

Вопрос выделения частот для летающих беспилотников будет рассматриваться на ближайшем заседании ГКРЧ , сообщили «Известиям» в Минцифры, курирующем деятельность комиссии. По итогам заседания планируется создать рабочую группу, подтвердили в ведомстве. Минпромторг будет представлять интересы разработчиков воздушных судов, Росавиация — отвечать за законодательное регулирование использования радиочастот, а другие представители ГКРЧ — участвовать в вопросах выделения диапазона для БПЛА, отметили в ведомстве.

Взлетная полоса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В предварительных материалах комиссии, которые и предстоит доработать межведомственной группе, сказано о возможности использования для управления дронами частот 1,7–1,8 ГГц.

— Возможно, часть полос частот была внесена в проект решения ГКРЧ без проработки — просто на основе пожеланий авиационной отрасли, — считает руководитель проектов компании «Спектр Менеджмент» Вадим Поскакухин. — Запрошенные полосы содержали частоты, используемые в других регионах мира, с другими схемами их распределения.

Эксперт добавил: в России частотные планы выстроены по-другому. Например, то, что на Западе беспрепятственно можно использовать для БПЛА, в нашей стране может пересекаться с сотовой связью. Допустим, диапазон 900 МГц принят для безлицензионного использования в Северной Америке и Азии, а в России на этих частотах работает сотовая связь 2G, привел пример Вадим Поскакухин.

Пока для эксплуатации беспилотных воздушных судов (БВС) выделена только одна полоса частот в диапазоне 5,85–6,43 ГГц , сказано в материалах ГКРЧ, с которыми ознакомились «Известия». Но эта полоса используется только для проведения воздушного наблюдения и патрулирования удаленных промышленных объектов, пояснено в документах.

Сети в поднебесье

Сейчас для связи с дронами переиспользуются частоты от других массовых технологий . В первую очередь гражданские беспилотники по большей части управляются и передают видеоданные на частотах 2,4 ГГц — на них же работает WiFi , рассказывали «Известиям» участники рынка. Это создает помехи летательным аппаратам, особенно если в одном месте их собирается много. К тому же устройства можно использовать только в зоне прямой видимости от станции управления в силу ограничений по мощности, объясняли они.

В РФ, как и во всем мире, рынок беспилотников интенсивно расширяется. В стране зарегистрировано более 68,4 тыс. БВС весом менее 30 кг , сообщала ранее начальник управления сертификации авиационной техники Росавиации Наталья Кириллова.

— Необходимо выделить полосы частот для развертывания небольшого количества специализированных базовых станций для управления дронами на локальных объектах, — отметил один из собеседников «Известий». — Для нелокального использования в городах или вдоль дорог целесообразно переиспользовать сети сотовой связи, которые в последние годы дорабатывают специально для обеспечения работы БПЛА.

Частоты 1,7–1,8 ГГц, обозначенные в материалах ГКРЧ, сейчас применяются на сетях LTE , рассказал Вадим Поскакухин.

Взлетная полоса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Это шаг к тому, чтобы превратить сотовые сети в полноценные системы управления дронами, охватывающие практически всю страну, — считает он.

По словам эксперта, в мире уже проводят опыты, в ходе которых пробуют управлять дронами через сети последних поколений . То есть фактически сотовые сети, охватывающие практически все более или менее крупные населенные пункты страны, могут превратиться в системы управления беспилотниками для доставки почты, посылок, продуктов, готовой еды и прочего, уточнил эксперт.

Об экспериментах с подобной системой управления беспилотниками ранее сообщали крупнейшие мировые операторы, в том числе AT&T, Telefonica, Vodafone. Помимо этого, появляются стартапы по доработке уже существующих дронов, таких как широко применяемые летательные аппараты китайской DJI. Для управления ими через сети LTE и 5G такие компании предлагают дооборудование дронов специальными сотовыми модемами. Пока речь не идет о коммерческой эксплуатации, но уже в ближайшем будущем подобные технологии станут обычными на логистическом рынке, полагает Вадим Поскакухин.

Выделение специальных частот для управления дронами крайне актуально для рынка, убежден директор АНО «Центр «Аэронет» Сергей Жуков.

— Сейчас в России растет парк БВС, расширяется их производство, ведутся эксперименты по внедрению их в цепочки грузоперевозок. Без специальных частот развитие этого рынка будет невозможно , — сказал он.

По словам специалиста, сейчас эксплуатирующие дроны структуры страдают от отсутствия выделенного диапазона, в некоторых случаях приходится договариваться о предоставлении частот с военными. Очевидно, что при внутригородских перемещениях беспилотники могут использовать инфраструктуру сотовых операторов. Но вот при полетах за пределами крупных городов без специальных систем связи не обойтись, заключил эксперт.