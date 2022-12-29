«Известия» показали кадры работы беспилотников в Херсонской области

Российские беспилотные летательные аппараты работают в Херсонской области и содействуют артиллеристам в корректировке огня. Кадрами боевой работы поделился корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев в четверг, 29 декабря.

«Глазами артиллерии» считается пункт управления огнем, куда передается картинка с дрона. Ведь именно оттуда командиры орудий получают координаты по целям. Разведку интересует скопление живой силы и техники украинских вооруженных формирований.

Среди прочих, в поддержку армии РФ работает разведывательный беспилотник «Орлан-30».

Как рассказал военный с позывным «Ролтон», боевая работа велась по живой силе и легкой бронированной технике». Как отмечается, вдоль Днепра российские боевые машины противостоят западной.

Ранее, 25 декабря, стало известно, что беспилотник 1-й Славянской бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики обратил в бегство отряд украинских боевиков под Авдеевкой. Дрон атаковал украинских военнослужащих под селом Водяное в окрестностях Авдеевки.

21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ заявил, что беспилотники Вооруженных сил РФ должны быть интегрированы в единую сеть и находиться во всех звеньях армии — от взвода до батальона. При этом, подчеркнул президент, возможность получать информацию с БПЛА должен иметь каждый боец, участвующий в спецоперации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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