Реклама
Прямой эфир
Общество
Первый самолет прибыл в Великий Устюг после реконструкции аэропорта
Происшествия
Неходячий пенсионер спасся при пожаре в приюте в Кемерово
Мир
В Великобритании пьяные Санта-Клаусы на танке заблокировали въезд в деревню
Мир
На западе Украины отмечено загрязнение Днестра нефтепродуктами
Мир
Число погибших от снежной бури в США выросло до 28 человек
Экономика
Новак указал на дестабилизирующий Европу характер западных санкций
Туризм
В Египте иностранцев обязали покупать билеты на поезд за доллары и евро
Общество
Москвичей предупредили о приходе метелей во вторник
Армия
Беспилотник ДНР обратил в бегство украинских боевиков под Авдеевкой
Мир
На сухогрузе у берегов Турции в Черном море прогремел взрыв
Спорт
Камила Валиева выступила в образе из сериала «Уэнсдей» на чемпионате России
Происшествия
Скончался водитель протараненной фурой легковушки в Москве
Сюжет:

Беспилотник ДНР обратил в бегство украинских боевиков под Авдеевкой

0
Фото: РИА Новости/Иван Родионов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Беспилотник 1-й Славянской бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) обратил в бегство отряд украинских войск под Авдеевкой. Кадры работы коптера показало в воскресенье, 25 декабря, агентство «РИА Новости».

«В данный момент без коптеров никуда»
Как на авдеевском направлении работает «малая авиация»

На записи видно, как с помощью беспилотника, оснащенного осколочными гранатами, оператор сбрасывает боеприпасы на позиции украинских военных. После этого отряд обращается в бегство, но коптер продолжает следовать за военнослужащими. Затем оператор бросает еще одну гранату, которая падает прямо под ноги одному из солдат.

Агентство уточняет, что дрон атаковал украинских военнослужащих под селом Водяное в окрестностях Авдеевки.

Ранее, в конце ноября, оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с позывным Малой, участвующий в боях на авдеевском направлении, рассказал «Известиям», что сегодня «без коптеров уже никуда». С их помощью делается всё — и разведка, и сброс боеприпасов, сказал он.

По его словам, дроны работают в паре. Пока один проводит разведку местности, второй, который пойдет уже с бомбовой нагрузкой, готовят к вылету. Как только разведка окончена, «бомбардировщик» поднимается в небо и уходит в сторону противника, быстро находит заданное место и сбрасывает свой груз.

21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ заявил, что беспилотники Вооруженных сил РФ должны быть интегрированы в единую сеть и находиться во всех звеньях армии — от взвода до батальона. При этом, подчеркнул президент, возможность получать информацию с БПЛА должен иметь каждый боец, участвующий в спецоперации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022