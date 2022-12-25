Беспилотник ДНР обратил в бегство украинских боевиков под Авдеевкой

Беспилотник 1-й Славянской бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) обратил в бегство отряд украинских войск под Авдеевкой. Кадры работы коптера показало в воскресенье, 25 декабря, агентство «РИА Новости».

На записи видно, как с помощью беспилотника, оснащенного осколочными гранатами, оператор сбрасывает боеприпасы на позиции украинских военных. После этого отряд обращается в бегство, но коптер продолжает следовать за военнослужащими. Затем оператор бросает еще одну гранату, которая падает прямо под ноги одному из солдат.

Агентство уточняет, что дрон атаковал украинских военнослужащих под селом Водяное в окрестностях Авдеевки.

Ранее, в конце ноября, оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с позывным Малой, участвующий в боях на авдеевском направлении, рассказал «Известиям», что сегодня «без коптеров уже никуда». С их помощью делается всё — и разведка, и сброс боеприпасов, сказал он.

По его словам, дроны работают в паре. Пока один проводит разведку местности, второй, который пойдет уже с бомбовой нагрузкой, готовят к вылету. Как только разведка окончена, «бомбардировщик» поднимается в небо и уходит в сторону противника, быстро находит заданное место и сбрасывает свой груз.

21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ заявил, что беспилотники Вооруженных сил РФ должны быть интегрированы в единую сеть и находиться во всех звеньях армии — от взвода до батальона. При этом, подчеркнул президент, возможность получать информацию с БПЛА должен иметь каждый боец, участвующий в спецоперации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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