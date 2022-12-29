Эксперт оценил возможность использования РФ криптовалют во внешней торговле

В настоящее время необходимая инфраструктура для проведения РФ расчетов в криптовалюте с торговыми партнерами из других стран еще не создана, рассказал «Известиям» 29 декабря партнер Capital Lab Евгений Шатов. Кроме того, тема использования цифровых валют в международных расчетах требует детальной проработки, отметил он.

Как напомнил эксперт, еще в сентябре 2022 года стало известно, что Минфин совместно с Росфинмониторингом и Центральным банком прорабатывают регулирование выпуска, обращения и операций в цифровых валютах для проведения расчетов с торговыми партнерами из других стран.

«Предполагалось, что деятельность организаций, которые будут обменивать, переводить и хранить цифровую валюту, должна регулироваться. В частности, предлагалось регистрировать и лицензировать деятельность таких организаций», — уточнил Шатов.

По словам эксперта, основными инструментами международных расчетов РФ со странами-контрагентами по-прежнему остаются национальные фиатные валюты такие как рубль, юань и другие валюты стран-партнеров.

Комментируя сообщения о том, что глава Минфина Антон Силуанов не исключает возможности расчетов в криптовалюте с торговыми партнерами из других стран, особенно с учетом ухода от таких резервных валют как доллар и евро, эксперт отметил, что эта тема упирается в вопросы регулирования.

«Пока что необходимая инфраструктура для проведения таких расчетов еще не создана, а также остается нерешенной проблема «входа и выхода в фиат», поэтому на текущий момент тема использования криптовалют в международных расчетах упирается в вопросы регулирования и требует более детальной проработки», — заключил Шатов.

Ранее в этот день Силуанов в эфире телеканала «Россия-24» допустил применение криптовалют как альтернативного варианта в расчетах. При этом он подчеркнул, что если РФ будет использовать цифровую валюту как элемент трансграничных платежей, то необходимо делать это комфортно для участников внешнеэкономической деятельности.

Ранее 29 декабря в интервью «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что рассчитывает, что в январе-феврале законопроект о трансграничных платежах в криптовалютах будет принят и со II квартала 2023 года начнет работать.

Аксаков уточнил, что это даст организациям возможность расплачиваться с помощью криптовалют, в том числе за параллельный импорт.