Расплачиваться криптовалютами за параллельный импорт могут разрешить в 2023 году
Законопроект о трансграничных платежах в криптовалютах может начать работать со II квартала 2023 года, рассказал в интервью «Известиям» 29 декабря председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, это позволит компаниям расплачиваться с помощью цифровых валют, например, за параллельный импорт.
«Я рассчитываю, что в январе-феврале мы этот законопроект примем, и со II квартала 2023 года он уже начнет работать. Сейчас документ находится на рассмотрении в Госдуме, по нему разгорелись дискуссии. Основная критика заключается в том, что есть риск таким образом открыть канал неконтролируемого легального вывода капитала из России», — отметил председатель комитета Госдумы по финрынку.
Участники обсуждения предлагают прописать дополнительные нормы, чтобы снять такую опасность. Эти поправки вполне можно внести ко второму чтению, уточнил Аксаков.
По его словам, есть риски, что, как только сделки с криптой будут легализованы, их проведение попытаются ограничить санкциями. Однако цифровой рынок устроен так, что серьезно влиять на такие трансакции невозможно.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«Российская криптобиржа может появиться во II квартале 2023 года»