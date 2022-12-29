Власти США начали признавать неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией, спровоцированном Вашингтоном, начавшим расширение НАТО на Восток. Об этом 27 декабря пишет обозреватель Фрэнсис Семпа в статье для American Spectator.

«По сути, администрация [президента США Джо] Байдена призывает Украину продолжать военные действия, хотя она сама не верит в то, что у Киева есть шанс на победу», — отмечает журналист в своем материале.

По словам Семпа, заявления американских политиков о необходимости наращивания военного арсенала Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это безответственная риторика, которая может привести к опасным последствиям.

При этом, как отмечает автор статьи, даже сторонники продолжения конфликта избегают прямых призывов направить в эту зону силы НАТО. Он также добавил, что не стоит забывать и о «неудобных аспектах» происхождения текущего кризиса в Европе, поскольку именно действия Запада стали его причиной.

В этот же день бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Left Lens заявил, что политика властей США в отношении Украины является «чистым злом». Он подчеркнул, что действия Белого дома в данный момент только вредят Киеву.

Американский военный добавил, что власти США не собираются заканчивать конфликт, а продолжают реализовывать стратегию «борьбы до последнего украинца», чтобы навредить России.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил 27 декабря, что США и НАТО хотят победы «на поле боя» для уничтожения России. По словам министра, ради достижения этой цели оппоненты готовы на многое. Лавров отметил, что Штаты стремятся извлечь максимальную выгоду из конфликта в экономическом и военно-стратегическом плане.

Ранее, 9 декабря, президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование в мире.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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