Политика властей США в отношении Украины является «чистым злом». Об этом рассказал бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Left Lens.

Во время беседы он подчеркнул, что действия Белого дома в данный момент только вредят Киеву.

«Американская политика по Украине — не про добродетельность, не про помощь кому-либо. Она про то, чтобы позволить целой нации умереть. Позволить умереть тем, кого мы постоянно называем своими друзьями», — заявил Риттер.

Он добавил, что американские власти не собираются заканчивать конфликт, а продолжают реализовывать стратегию «борьбы до последнего украинца», чтобы навредить России.

«У нас есть Украина, которая пытается бороться, пытается победить, но мы ей не позволим этого. Мы можем позволить им только сражаться до последнего украинца», — рассказал бывший офицер.

Люди, поддерживающие политику Вашингтона, являются пособниками зла, резюмировал Риттер.

27 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО хотят победы «на поле боя» для уничтожения России. По словам министра, ради достижения этой цели оппоненты готовы на многое. Лавров отметил, что США стремятся извлечь максимальную выгоду из конфликта в экономическом и военно-стратегическом плане.

9 декабря президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

8 декабря секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США и НАТО планируют в конечном итоге ослабить и уничтожить Россию. По его мнению, помимо этого цель Вашингтона и его союзников ― общий слом архитектуры безопасности в Евразии.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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