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МИД назвал СВО завершением периода попыток России выстроить диалог с Западом

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Начало специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса и принятие в состав страны новых регионов подвели черту под 30-летним периодом попыток России выстроить равноправное взаимодействие с Западом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 29 декабря на сайте МИД РФ.

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Отмечается, что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, начало СВО, проведение референдумов в ДНР, ЛНР, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей с последующим принятием этих регионов в состав РФ, навсегда останутся вехами отечественной истории.

Ранее, 23 декабря, директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что Москва ожидает инициативы со стороны Запада, поскольку ранее уже предпринималась попытка урегулировать разногласия, которая была категорично отвергнута.

Он отметил, что СВО стала вынужденным ответом на агрессивные шаги оппонентов, которые помимо прочего на корню загубили всякие предпосылки к доверительному диалогу.

За день до этого президент РФ Владимир Путин оценил возможность разрешения конфликта на Украине за столом переговоров. По словам президента, рано или поздно стороны начинают двигаться к совместному обсуждению разногласий.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что прошедшая встреча лидера США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского показала нежелание стран прислушаться к России и стремление продолжать конфликт.

14 декабря издание The American Conservative (TAC) написало о том, что администрация Байдена подталкивает Киев к переговорам и уступкам по территориальным вопросам.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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