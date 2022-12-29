Реклама
Прямой эфир
Общество
Социальные выплаты московским льготникам проиндексируют на 10% в 2023 году
Общество
Суд приговорил члена банды «Северские» Воронина к 14 годам колонии строгого режима
Мир
В шести областях Украины одновременно объявили воздушную тревогу
Происшествия
Система ПВО в Брянской области уничтожила беспилотники
Армия
В Кремле назвали оперативной реакцию на проблемы в ходе частичной мобилизации
Общество
Метеоролог предсказал рекордно теплое 1 января в Москве и Петербурге
Общество
В России не останется семей с доходом ниже прожиточного минимума
Экономика
Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной
Мир
Захарова назвала Мюнхенскую конференцию антироссийским балаганом
Мир
WSJ сообщила о сокращении в декабре экспорта сырой нефти из РФ
Армия
ВСУ потеряли больше 80 человек при продвижении войск РФ на донецком направлении
Общество
Обыски прошли в регионах РФ в рамках дела в отношении экс-депутата Пономарева
Сюжет:

Песков выразил обеспокоенность ситуацией в Лачинском коридоре

0
Фото: REUTERS/Artem Mikryukov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия обеспокоена обстановкой в Лачинском коридоре, который является единственной дорогой, связывающей Армению с Нагорным Карабахом. Об этом 29 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Тема Лачинского коридора детально обсуждалась [российским лидером Владимиром] Путиным и [премьер-министром Армении Николом] Пашиняном, разговоры об этом будут продолжаться. Мы обеспокоены напряженностью вокруг Лачинского коридора, и Москва будет продолжать контакты как с Ереваном, так и с Баку», — сказал он журналистам.

Армянский демарш: ставит ли недовольство Еревана под угрозу членство в ОДКБ
Пашинян отказался подписать итоговые документы на саммите

Отвечая на вопрос, готова ли Россия привлекать в регион международных миротворцев, пресс-секретарь президента РФ отметил, что это возможно, но только при согласии Еревана и Баку.

«Армения и Азербайджан — ценные партнеры, Россия будет продолжать миротворческие усилия», — подчеркнул Песков.

Ранее, 10 ноября, Пашинян обвинил власти Азербайджана в намерении под мнимым предлогом закрыть Лачинский коридор и удерживать Нагорный Карабах в блокаде. На следующий день МИД Азербайджана обвинил Армению в использовании транспортной артерии в целях незаконной военной деятельности.

11 декабря группа азербайджанцев, представившись экологами, перекрыла Лачинский коридор. В Ереване расценили данный шаг как провокацию официального Баку, которая направлена на создание гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе.

13 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские миротворцы проводят переговоры с представителями Азербайджана для восстановления движения гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору.

23 декабря глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отверг обвинения в блокировке дороги.

29 декабря Путин встретился с Пашиняном. Главной темой их диалога стало урегулирование ситуации вокруг Нагорного Карабаха и, в частности, в Лачинском коридоре.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022