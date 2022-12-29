Песков выразил обеспокоенность ситуацией в Лачинском коридоре

Россия обеспокоена обстановкой в Лачинском коридоре, который является единственной дорогой, связывающей Армению с Нагорным Карабахом. Об этом 29 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Тема Лачинского коридора детально обсуждалась [российским лидером Владимиром] Путиным и [премьер-министром Армении Николом] Пашиняном, разговоры об этом будут продолжаться. Мы обеспокоены напряженностью вокруг Лачинского коридора, и Москва будет продолжать контакты как с Ереваном, так и с Баку», — сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, готова ли Россия привлекать в регион международных миротворцев, пресс-секретарь президента РФ отметил, что это возможно, но только при согласии Еревана и Баку.

«Армения и Азербайджан — ценные партнеры, Россия будет продолжать миротворческие усилия», — подчеркнул Песков.

Ранее, 10 ноября, Пашинян обвинил власти Азербайджана в намерении под мнимым предлогом закрыть Лачинский коридор и удерживать Нагорный Карабах в блокаде. На следующий день МИД Азербайджана обвинил Армению в использовании транспортной артерии в целях незаконной военной деятельности.

11 декабря группа азербайджанцев, представившись экологами, перекрыла Лачинский коридор. В Ереване расценили данный шаг как провокацию официального Баку, которая направлена на создание гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе.

13 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские миротворцы проводят переговоры с представителями Азербайджана для восстановления движения гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору.

23 декабря глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отверг обвинения в блокировке дороги.

29 декабря Путин встретился с Пашиняном. Главной темой их диалога стало урегулирование ситуации вокруг Нагорного Карабаха и, в частности, в Лачинском коридоре.