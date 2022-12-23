Азербайджан отверг обвинения в блокировке Лачинского коридора

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отверг 23 декабря обвинения в блокировке республикой Лачинского коридора.

Лачинский коридор — единственная дорога, которая связывает Армению и Нагорный Карабах.

«Хотел бы внести ясность в ситуацию вокруг Лачинского коридора. Очень много тиражируется информации относительно полной блокировки дороги, относительно блокады данного региона со стороны Азербайджана, хотел бы в первую очередь отметить, что данная информация не соответствует действительности, легко опровергается большим количеством фактов», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Байрамов также заявил, что Баку требует от армянского бизнесмена Рубена Варданяна покинуть Нагорный Карабах, так как его деятельность «носит преступно-авантюристический характер».

По словам главы МИД Азербайджана, чем раньше это произойдет, тем лучше будет для всех. Он указал, что Варданян является «чуждым элементом» для региона.

15 декабря генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости разрешить ситуацию вокруг Лачинского коридора и обеспечить свободу гражданского автомобильного передвижения.

13 декабря в Минобороны РФ сообщили, что миротворцы проводят переговоры с представителями Азербайджана для восстановления движения гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору. Тогда же сообщалось, что Азербайджан перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах.

11 ноября МИД Азербайджана обвинил Армению в использовании Лачинского коридора для незаконной военной деятельности. За день до этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти Азербайджана намерены под мнимым предлогом закрыть Лачинский коридор и удерживать Карабах в блокаде.

4 ноября стало известно, что лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян назначил главой правительства Варданяна, отказавшегося от российского гражданства.

Между тем 31 октября на саммите в Сочи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета.

В совместном заявлении политики подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.