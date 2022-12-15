Генсек ООН призвал разблокировать Лачинский коридор в Нагорном Карабахе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, и призвал стороны к обеспечению свободы передвижения. Об этом говорится в заявлении официального представителя организации Стефана Дюжаррика на его странице в Twitter.

«Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за развитием ситуации вокруг Лачинского коридора», — отмечается в документе.

Уточняется, что Гутерриш призывает стороны обеспечить свободу и безопасность передвижения по коридору, как следует из ранее достигнутых договоренностей.

«Генеральный секретарь подтверждает свою поддержку сохраняющихся усилий по урегулированию в регионе», — говорится в заявлении.

Гутерриш также напомнил о своей поддержке посреднических усилий в регионе.

Ранее, 13 декабря, Минобороны РФ сообщили, что миротворцы проводят переговоры с представителями Азербайджана для восстановления движения гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору.

11 ноября МИД Азербайджана обвинил Армению в использовании Лачинского коридора в целях незаконной военной деятельности. Кроме того, министерство назвало заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна о планах Баку закрыть Лачинский коридор попыткой преднамеренной эскалации ситуации в регионе.

Днем ранее Пашинян заявил, что Армения предлагает создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха и на армяно-азербайджанской границе. По его словам, власти Азербайджана намерены под мнимым предлогом закрыть Лачинский коридор и удерживать Карабах в блокаде.

Лачинский коридор — единственная дорога, которая связывает Армению и Нагорный Карабах.

31 октября на саммите в Сочи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета. В совместном заявлении политики подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. Спустя два месяца Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.