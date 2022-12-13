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Азербайджан перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Азербайджан перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах. Об этом 13 декабря сообщил информационный штаб самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики.

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«Прекращение поставок голубого топлива в таких погодных условиях является гуманитарным и экономическим терроризмом, который последовательно осуществляет Азербайджан против мирных жителей Арцаха (Нагорного Карабаха. — Ред.)», — говорится в Telegram-канале штаба.

Накануне группа азербайджанцев, представившись экологами, перекрыла Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Армению и Нагорный Карабах. В Ереване расценили данный шаг как провокацию официального Баку, которая направлена на создание гуманитарной катастрофы в непризнанной республике.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась осенью 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

1 ноября на встрече с российским лидером Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. Спустя два месяца Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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