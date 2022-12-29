NASA сообщило о работе российско-американской команды над возвращением экипажа МКС

Российско-американская команда специалистов NASA и «Роскосмоса» изучают варианты безопасного возвращения на Землю членов экипажа МКС после инцидента с повреждением обшивки корабля «Союз МС-22», сообщила 29 декабря представитель американского космического агентства Келли Хампфрис.

«NASA и «Роскосмос» продолжат совместное изучение возможных действий, прежде чем принять решение о безопасном возвращении космонавтов с МКС домой. Экипаж 68-й экспедиции хорошем состоянии: выполняет ремонтные и исследовательские работы», — рассказала Хампфрис «РИА Новости».

Представитель NASA не стала уточнять, какие варианты разрешения ситуации рассматриваются на текущий момент и может ли одним из вариантов быть использование корабля Crew Dragon компании SpaceX.

27 декабря «Роскосмос» сообщил, что решение по работе экипажа МКС, наземных специалистов и возможному изменению программы полета станции из-за повреждения корабля «Союз МС-22» будет принято в начале 2023 года.

15 декабря стало известно о повреждении радиатора системы охлаждения на корабле «Союз МС-22». Сообщалось об утечке из блока охлаждения. Тогда работы космонавтов по выходу в открытый космос были приостановлены.

19 декабря глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил об итогах предварительного осмотра поврежденного корабля. Он показал, что отверстие в системе охлаждения корабля меньше миллиметра. Это и привело к разгерметизации.

Два дня спустя Борисов заявил о повреждении радиатора на космическом корабле. По предварительному заключению специалистов, его мог повредить микрометеорит или космический мусор.