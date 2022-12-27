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Решение по работе экипажа МКС из-за поврежденного «Союза» примут в январе

Роскосмос: решение по работе экипажа МКС из-за поврежденного «Союза» примут в январе
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/NASA
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Решение по работе экипажа МКС, наземных специалистов и возможному изменению программы полета станции из-за повреждения корабля «Союз МС-22» будет принято в начале года. Об этом говорится 27 декабря в распространенном во вторник сообщении госкорпорации «Роскосмос».

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«В январе 2023 года на основе выводов рабочих групп комиссия будет принимать организационные решения по дальнейшим действиям наземных специалистов и экипажа российского сегмента МКС, а также по возможному изменению программы полета станции», — сообщили в «Роскосмосе».

Ситуацию с пилотируемым «Союз МС-22» обсудили в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (входит в госкорпорацию). Дата была определена после заслушивания выводов двух рабочих групп, которые были созданы для выяснения причин произошедшей нештатной ситуации.

Как установили специалисты, пробой радиатора системы терморегулирования корабля произошел из-за внешнего механического повреждения.

Ранее, 26 декабря, исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что природа происхождения частицы, пробившей радиатор на корабле «Союз МС-22», до сих пор не ясна. При этом он отметил, что окончательное решение о возврате на Землю экипажа корабля «Союз МС-22» не будет принято 27 декабря, как планировалось ранее.

21 декабря глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что, по предварительному заключению специалистов, радиатор на космическом корабле «Союз МС-22» мог повредить микрометеорит или космический мусор. По его словам, температура на корабле составляет +27 градусов.

15 декабря стало известно о повреждении радиатора системы охлаждения на корабле «Союз МС-22». Сообщалось об утечке из блока охлаждения. Тогда работы космонавтов по выходу в открытый космос были приостановлены.

После, 19 декабря, Борисов рассказал, что предварительный осмотр поврежденного корабля «Союз МС-22» показал, что отверстие в системе охлаждения корабля меньше миллиметра. Это и привело к разгерметизации.

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