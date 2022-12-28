Правительство РФ утвердило стратегии развития металлургии и автопрома

Правительство РФ утвердило на заседании 28 декабря стратегии развития металлургии и автомобильной промышленности. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра страны Борис Беляков.

«Да. Приняты», — сказал он ТАСС.

Стратегия развития металлургии рассчитана до 2030 года, а автопрома — до 2035 года.

Заседание кабмина состоялось в среду. В ходе него премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что долгосрочный план действий в сфере металлургии носит комплексный характер и учитывает изменения как в макроэкономике, так и на мировых рынках черных и цветных металлов.

Стратегия по развитию автомобильной промышленности предполагает удвоение выпуска автомашин уже в ближайшие два-три года. Также Мишустин подчеркнул, что основные усилия будут направлены на научные исследования, разработку и организацию производства компонентов и систем в РФ. Как подчеркнул премьер, эти меры «укрепят национальную безопасность страны».

Еще в августе президент РФ Владимир Путин заявил, что в фокусе внимания должен быть рост внутреннего спроса на продукцию металлургии. Глава государства подчеркнул, что РФ всегда будет ответственным поставщиком металлургической продукции покупателям за рубеж вне зависимости от каких бы то ни было «политических передряг».

Между тем накануне президент подписал указ об ответных мерах на введение Евросоюзом потолка цен на уровне $60 за баррель на российскую нефть. Так, с 1 февраля по 1 июля 2023 года будут запрещены поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам в случае, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Тем временем вице-премьер страны Александр Новак рассказал о планах России к 2025 году увеличить экспорт нефти до 260 млн т за счет сотрудничества со странами Азиатского-Тихоокеанского региона.