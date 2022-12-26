Новак заявил о планах России по увеличению экспорта нефти и газа

Россия планирует к 2025 году увеличить экспорт нефти до 260 млн т, а трубопроводного газа в восточном направлении ― до 48 млрд. куб. м. Об этом вице-премьер России Александр Новак 26 декабря рассказал в интервью ТАСС.

Увеличение объемов экспорта нефти планируется реализовать за счет сотрудничества со странами Азиатского-Тихоокеанского региона.

«По газу реализация таких проектов, как «Сила Сибири», дальневосточный маршрут позволят уже к 2025 году нарастить поставки газа на восток до 48 млрд кубометров, а к 2030 году ― до 88 млрд», ― поделился планами российский вице-премьер.

Новак напомнил, что Москва занимает 20% мирового экспорта газа, более 20% по экспорту нефти и третье ― в поставках угля.

Ранее в этот день российский вице-премьер рассказал о переговорах по поставкам газа на рынки Афганистана и Пакистана. Помимо этого, Россия рассматривает возможность увеличения поставок топлива топлива в Азербайджан, Казахстан, а также Узбекистан. Причина ― растущее внутреннее потребление этого ресурса в данных странах.

24 декабря Новак заявил, что российские энергоресурсы незаменимы и их нельзя поменять на другие или оторвать от мирового рынка. Вице-премьер России подчеркнул, что в будущем мировое энергопотребление будет только расти. И без энергоресурсов из России мировому рынку просто не выжить.

Накануне Новак сообщил о том, что добыча природного газа в России в 2022 году снизится на 18–20%, до 671 млрд куб. м, из этого объема на внутренний рынок пойдет примерно 470 млрд кубов. Кроме того, вице-премьер отметил, что в ответ на потолок цен Москва планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать его соблюдения.

20 декабря совет директоров «Газпрома» утвердил рекордную программу инвестиций на 2023 год в размере 2,3 трлн рублей. Планируется потратить средства на разработки и развитие Ямальского, Якутского и Иркутского центров газодобычи, газопровода «Сила Сибири». Также средства пойдут на финансирование газоперерабатывающего комплекса компании и проекты, которые обеспечивают пиковый баланс газа.