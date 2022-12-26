Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ назвал несостоятельными прогнозы о завершении конфликта на Украине
Армия
Российские зенитчики дали отпор ВСУ на Кинбурнской косе
Мир
В МИД РФ допустили политическое урегулирование конфликта на Украине
Мир
В Сербии заявили о «сложной ситуации» на севере Косово
Мир
Число погибших от снежной бури в США выросло до 34 человек
Мир
Постпред РФ в Вене указал на аналитическую деградацию Запада
Армия
МО отметило выдающуюся работу расчетов ЗРК С-300В в ходе спецоперации
Армия
Артиллеристы ЮВО ликвидировали колонну ВСУ с помощью РСЗО «Ураган»
Мир
Посольство РФ заявило об отсутствии россиян среди пострадавших в Австрии
Экономика
В США заявили об ослаблении доллара из-за украинского конфликта
Мир
Новак допустил запросы стран ЕС об исключении на эмбарго нефтепродуктов РФ
Мир
Ветеран ЦРУ посоветовал США поучиться дипломатии у РФ

Новак заявил о планах России по увеличению экспорта нефти и газа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия планирует к 2025 году увеличить экспорт нефти до 260 млн т, а трубопроводного газа в восточном направлении ― до 48 млрд. куб. м. Об этом вице-премьер России Александр Новак 26 декабря рассказал в интервью ТАСС.

Потолок — ледяной: способно ли ограничение газовых цен изменить энергорынок
Нововведение скорее приведет к проблемам с теплоснабжением в ЕС и закрытию предприятий

Увеличение объемов экспорта нефти планируется реализовать за счет сотрудничества со странами Азиатского-Тихоокеанского региона.

«По газу реализация таких проектов, как «Сила Сибири», дальневосточный маршрут позволят уже к 2025 году нарастить поставки газа на восток до 48 млрд кубометров, а к 2030 году ― до 88 млрд», ― поделился планами российский вице-премьер.

Новак напомнил, что Москва занимает 20% мирового экспорта газа, более 20% по экспорту нефти и третье ― в поставках угля.

Ранее в этот день российский вице-премьер рассказал о переговорах по поставкам газа на рынки Афганистана и Пакистана. Помимо этого, Россия рассматривает возможность увеличения поставок топлива топлива в Азербайджан, Казахстан, а также Узбекистан. Причина ― растущее внутреннее потребление этого ресурса в данных странах.

24 декабря Новак заявил, что российские энергоресурсы незаменимы и их нельзя поменять на другие или оторвать от мирового рынка. Вице-премьер России подчеркнул, что в будущем мировое энергопотребление будет только расти. И без энергоресурсов из России мировому рынку просто не выжить.

Накануне Новак сообщил о том, что добыча природного газа в России в 2022 году снизится на 18–20%, до 671 млрд куб. м, из этого объема на внутренний рынок пойдет примерно 470 млрд кубов. Кроме того, вице-премьер отметил, что в ответ на потолок цен Москва планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать его соблюдения.

20 декабря совет директоров «Газпрома» утвердил рекордную программу инвестиций на 2023 год в размере 2,3 трлн рублей. Планируется потратить средства на разработки и развитие Ямальского, Якутского и Иркутского центров газодобычи, газопровода «Сила Сибири». Также средства пойдут на финансирование газоперерабатывающего комплекса компании и проекты, которые обеспечивают пиковый баланс газа.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022