Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ допустили политическое урегулирование конфликта на Украине
Экономика
Юань обогнал евро в международных расчетах МСП
Общество
Рогозину проведут операцию по извлечению осколка 26 декабря
Происшествия
ВСУ два раза обстреляли Макеевку за 20 минут
Мир
Жителей Нью-Йорка попросили беречь свет и тепло из-за холодов
Мир
Посол Ватикана в Минске поддержал возобновление переговоров по Украине
Мир
Карл III в рождественском обращении затронул тему экономического кризиса
Мир
На Украине планируют поднять тарифы на воду дважды в 2023 году
Мир
Новак допустил запросы стран ЕС об исключении на эмбарго нефтепродуктов РФ
Мир
Подполковник ВСУ сообщил о массовом дезертирстве бойцов в подразделении
Мир
Эрдоган указал на провокации Запада в контексте украинского кризиса
Мир
Новак заявил о планах поставок газа из РФ в ряд стран

Новак заявил о планах поставок газа из РФ в ряд стран

0
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия ведет переговоры о поставках трубопроводного газа на рынки Афганистана и Пакистана. Использовать для этого предлагается инфраструктуру Средней Азии или, например, своповые поставки через Иран. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ТАСС.

Потолок — ледяной: способно ли ограничение газовых цен изменить энергорынок
Нововведение скорее приведет к проблемам с теплоснабжением в ЕС и закрытию предприятий

«Если говорить о более глубокой перспективе, то это экспорт газа в Афганистан, Пакистан: либо с использованием инфраструктурных проектов Средней Азии, либо свопом с территории Ирана. То есть мы будем получать их газ на юге страны, а в обмен поставлять газ на север для иранских потребителей», ― отметил он.

Отмечается, что Россия также договорилась с Азербайджаном об увеличении поставок топлива для внутреннего потребления страны. По словам Новака, в Азербайджане все еще наблюдается дефицит газа.

Также ведутся переговоры о повышении поставок газа Казахстану и Узбекистану на фоне роста внутреннего потребления горючего.

В то же время Китай остается главным покупателем российского газа.

«Если говорить о трубопроводном газе, то основной потребитель ― это Китай. С учетом уже намеченных проектов поставки могут составить 100 млрд кубометров в год. Возможно и увеличение экспорта газа через Турцию», ― добавил российский вице-премьер.

Ранее в этот день Александр Новак заявил, что рынок Европейского союза (ЕС) остается открытым для поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России. Более того, по его словам, за 11 месяцев 2022 года поставки этого энергоресурса в Европу только выросли.

Также 25 декабря Александр Новак заявил, что через 5–10 лет мир может столкнуться с новым энергетическим кризисом. Причиной тому он назвал активный вывод средств западных нефтегазовых стран из этой сферы параллельно с отсутствием новых инвестиций в этот сектор экономики.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022