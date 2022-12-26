Новак заявил о планах поставок газа из РФ в ряд стран

Россия ведет переговоры о поставках трубопроводного газа на рынки Афганистана и Пакистана. Использовать для этого предлагается инфраструктуру Средней Азии или, например, своповые поставки через Иран. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ТАСС.

«Если говорить о более глубокой перспективе, то это экспорт газа в Афганистан, Пакистан: либо с использованием инфраструктурных проектов Средней Азии, либо свопом с территории Ирана. То есть мы будем получать их газ на юге страны, а в обмен поставлять газ на север для иранских потребителей», ― отметил он.

Отмечается, что Россия также договорилась с Азербайджаном об увеличении поставок топлива для внутреннего потребления страны. По словам Новака, в Азербайджане все еще наблюдается дефицит газа.

Также ведутся переговоры о повышении поставок газа Казахстану и Узбекистану на фоне роста внутреннего потребления горючего.

В то же время Китай остается главным покупателем российского газа.

«Если говорить о трубопроводном газе, то основной потребитель ― это Китай. С учетом уже намеченных проектов поставки могут составить 100 млрд кубометров в год. Возможно и увеличение экспорта газа через Турцию», ― добавил российский вице-премьер.

Ранее в этот день Александр Новак заявил, что рынок Европейского союза (ЕС) остается открытым для поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России. Более того, по его словам, за 11 месяцев 2022 года поставки этого энергоресурса в Европу только выросли.

Также 25 декабря Александр Новак заявил, что через 5–10 лет мир может столкнуться с новым энергетическим кризисом. Причиной тому он назвал активный вывод средств западных нефтегазовых стран из этой сферы параллельно с отсутствием новых инвестиций в этот сектор экономики.