Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ допустили политическое урегулирование конфликта на Украине
Общество
Рогозину проведут операцию по извлечению осколка 26 декабря
Происшествия
ВСУ два раза обстреляли Макеевку за 20 минут
Мир
Жителей Нью-Йорка попросили беречь свет и тепло из-за холодов
Мир
Посол Ватикана в Минске поддержал возобновление переговоров по Украине
Мир
Карл III в рождественском обращении затронул тему экономического кризиса
Мир
На Украине планируют поднять тарифы на воду дважды в 2023 году
Мир
Новак допустил запросы стран ЕС об исключении на эмбарго нефтепродуктов РФ
Мир
Подполковник ВСУ сообщил о массовом дезертирстве бойцов в подразделении
Мир
Во Франции напомнили о поддержке населением переговоров о мире на Украине
Мир
Эрдоган указал на провокации Запада в контексте украинского кризиса
Мир
Новак рассказал об увеличении поставок СПГ из России в ЕС в 2022 году
Сюжет:

Новак рассказал об увеличении поставок СПГ из России в ЕС в 2022 году

Новак заявил, что поставки СПГ из России в Европу выросли за 11 месяцев 2022 года
0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рынок Евросоюза (ЕС) остается открытым для российского сжиженного природного газа (СПГ). За 11 месяцев текущего года поставки энергоресурса в Европу возросли. Об этом 25 декабря заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ТАСС.

Триллион для начала: сколько европейцы потратят на газ
Труднее всего придется в ближайшие пару лет

«Даже сейчас этот рынок (ЕС. — Ред.) не закрыт. Например, в этом году мы смогли значительно нарастить поставки СПГ в Европу, за 11 месяцев 2022 года они выросли до 19,4 млрд кубометров, по итогам года ожидается 21 млрд кубометров», — сказал он.

Кроме того, Москва обсуждает с нуждающимися в российском газе потребителями реализацию дополнительных объемов топлива через Турцию после создания хаба, добавил Новак.

Он подчеркнул, что на полную мощность сейчас работает «Турецкий поток», украинский маршрут поставляет в Европу 42 млн кубометров газа в сутки, что составляет около одной трети от прописанных в контракте объемов по перекачке.

Незадействованным остается трубопровод Ямал – Европа, напомнил вице-премьер. При этом российская сторона готова возобновить поставки по данному трубопроводу, остановленные по политическим мотивам.

Ранее в этот день Новак подчеркнул, что установление потолка цен на российский газ провоцирует глубокий дестабилизирующий Европу кризис. Он отметил, что увеличение добычи природного газа в Норвегии и Великобритании будет носить лишь кратковременный характер, а поставки сжиженного природного газа (СПГ) для стран Евросоюза могут не отличаться стабильностью.

16 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о проведенных переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу создания на турецкой территории газового хаба. Турецкий президент отметил, что европейская часть страны станет энергетическим центром. Эрдоган также указал на то, что газохранилище Силиври является крупнейшим в Европе.

О том, что республика ведет подготовительные работы по созданию хаба, через который в Европу будет поставляться природный газ, заявлял президент Эрдоган 4 декабря.

В настоящее время, сообщил торгпред России в Финляндии Антон Логинов 14 декабря, Россия продолжает поставки СПГ в страну, с января по сентябрь его импортировали на €75 млн. Он пояснил, что Финляндия продолжает закупать российский СПГ, но не через посредников, а напрямую у ПАО «Новатэк» по долгосрочному контракту в евро.

Кроме того, 11 декабря немецкий телеканал ZDF, ссылаясь на данные Кильского института мировой экономики, сообщил, что Германия и другие страны Евросоюза продолжают закупать российский сжиженный природный газ. Отмечалось, что на сегодняшний день 13% европейского импорта СПГ поступает из РФ, а его странами-покупателями прежде всего являются Франция, Нидерланды и Бельгия.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022