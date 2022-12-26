Новак рассказал об увеличении поставок СПГ из России в ЕС в 2022 году

Рынок Евросоюза (ЕС) остается открытым для российского сжиженного природного газа (СПГ). За 11 месяцев текущего года поставки энергоресурса в Европу возросли. Об этом 25 декабря заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ТАСС.

«Даже сейчас этот рынок (ЕС. — Ред.) не закрыт. Например, в этом году мы смогли значительно нарастить поставки СПГ в Европу, за 11 месяцев 2022 года они выросли до 19,4 млрд кубометров, по итогам года ожидается 21 млрд кубометров», — сказал он.

Кроме того, Москва обсуждает с нуждающимися в российском газе потребителями реализацию дополнительных объемов топлива через Турцию после создания хаба, добавил Новак.

Он подчеркнул, что на полную мощность сейчас работает «Турецкий поток», украинский маршрут поставляет в Европу 42 млн кубометров газа в сутки, что составляет около одной трети от прописанных в контракте объемов по перекачке.

Незадействованным остается трубопровод Ямал – Европа, напомнил вице-премьер. При этом российская сторона готова возобновить поставки по данному трубопроводу, остановленные по политическим мотивам.

Ранее в этот день Новак подчеркнул, что установление потолка цен на российский газ провоцирует глубокий дестабилизирующий Европу кризис. Он отметил, что увеличение добычи природного газа в Норвегии и Великобритании будет носить лишь кратковременный характер, а поставки сжиженного природного газа (СПГ) для стран Евросоюза могут не отличаться стабильностью.

16 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о проведенных переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу создания на турецкой территории газового хаба. Турецкий президент отметил, что европейская часть страны станет энергетическим центром. Эрдоган также указал на то, что газохранилище Силиври является крупнейшим в Европе.

О том, что республика ведет подготовительные работы по созданию хаба, через который в Европу будет поставляться природный газ, заявлял президент Эрдоган 4 декабря.

В настоящее время, сообщил торгпред России в Финляндии Антон Логинов 14 декабря, Россия продолжает поставки СПГ в страну, с января по сентябрь его импортировали на €75 млн. Он пояснил, что Финляндия продолжает закупать российский СПГ, но не через посредников, а напрямую у ПАО «Новатэк» по долгосрочному контракту в евро.

Кроме того, 11 декабря немецкий телеканал ZDF, ссылаясь на данные Кильского института мировой экономики, сообщил, что Германия и другие страны Евросоюза продолжают закупать российский сжиженный природный газ. Отмечалось, что на сегодняшний день 13% европейского импорта СПГ поступает из РФ, а его странами-покупателями прежде всего являются Франция, Нидерланды и Бельгия.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.