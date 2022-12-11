Германия и ряд европейских стран продолжили закупать российский СПГ

Германия и другие страны Евросоюза продолжают закупать российский сжиженный природный газ (СПГ). Об этом сообщил 11 декабря немецкий телеканал ZDF, ссылаясь на данные Кильского института мировой экономики.

По словам вице-президента Института Стефана Коотса, российский СПГ сначала поступает в Бельгию, а уже после в Германию. Он отметил в беседе с телеканалом, что объемы поставок составляют около 5 млрд куб. м в год, что составляет около 5% от всей потребности страны в газе.

Также указано, что, согласно данным энергокомпании ICIS, на сегодняшний день 13% европейского импорта СПГ поступает из РФ, а его странами-покупателями прежде всего являются Франция, Нидерланды и Бельгия.

29 ноября представитель Левой партии Германии Клаус Эрнст заявил, что у страны нет настоящих альтернатив российскому газу.

19 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны ЕС заполнили свои хранилища газа на 92%. Несколькими днями ранее, 12 октября, глава «Газпрома» Алексей Миллер предположил, что во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы. По пессимистическим прогнозам, в марте в хранилищах ЕС останется только 5% газа, указал он.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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