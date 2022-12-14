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Торгпред РФ сообщил о продолжении поставок российского СПГ в Финляндию

Торгпред РФ в Хельсинки Логинов: Финляндия продолжает импортировать СПГ из России
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Финляндию продолжаются, с января по сентябрь его импортировали на €75 млн. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил торгпред России в Финляндии Антон Логинов.

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«Финляндия действительно продолжает закупать российский СПГ, но не через посредников, а напрямую у ПАО «Новатэк» по долгосрочному контракту в евро. Насколько нам известно, изменений по валюте оплаты с момента заключения соглашения не было», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Логинов уточнил, что за период с января по сентябрь Финляндия импортировала СПГ российского происхождения на сумму €75 млн, что составляет 88% от всего финского импорта сжиженного природного газа.

По словам торгпреда России, финская сторона ищет возможности отказаться от импорта российского СПГ. Так, Финляндия арендовала американский плавучий СПГ-терминал, который будет введен в эксплуатацию в январе 2023 года.

«Тем не менее существует множество факторов, которые не позволяют отказаться от российского СПГ здесь и сейчас, среди них: техническое ограничение пропускной способности финских терминалов, высокий спрос и, как следствие, высокие цены на СПГ в Европе, а также низкая рентабельность транспортировки небольших объемов СПГ для мировых поставщиков (Катар, Австралия)», — объяснил Логинов.

В июне глава «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что Финляндия официально заявила о намерении закупать сжиженный природный газ по проекту «Криогаз-Высоцк». При этом финская сторона отказалась закупать российский газ «из трубы».

Месяцем ранее российский «Газпром» подтвердил полное прекращение поставок газа в Финляндию из-за неоплаты в рублях. В 2021 году «Газпром экспорт» поставил финской компании Gasum 1,49 млрд куб. м газа, что составило 2/3 от общего объема потребления газа в Финляндии.

В ноябре арбитражный суд Стокгольма признал указ президента РФ Владимира Путина о переходе на оплату за газ в рублях форс-мажором по контракту, а также обязал финскую Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн за поставки газа. Также арбитраж обязал Gasum и «Газпром экспорт» продолжить переговоры для урегулирования ситуации с дальнейшими поставками газа.

О том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа.

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