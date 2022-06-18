Финляндия объявила о закупках СПГ у России

Финляндия официально заявила о намерении закупать сжиженный природный газ (СПГ) по проекту «Криогаз-Высоцк», заявил в пятницу, 17 июня, глава «Новатэка» Леонид Михельсон во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Финляндия официально заявила, что не будет закупать газ из трубы, а СПГ будет покупать. Загрузка идет выше проектной мощности, так как продаем всё, что есть», — сказал он.

«Криогаз-Высоцк» находится в порту Высоцк Ленинградской области на Балтийском море.

21 мая 2022 года российский «Газпром» подтвердил полное прекращение поставок газа в Финляндию из-за неоплаты в рублях. В 2021 году «Газпром экспорт» поставил финской компании Gasum 1,49 млрд куб. м газа, что составило 2/3 от общего объема потребления газа в Финляндии.

16 июня вице-премьер России Александр Новак на полях 25-го ПМЭФ сообщил, что большинство европейских клиентов «Газпрома» перешли на оплату газа в рублях.

9 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время государства, отказавшиеся оплачивать российский газ рублями, отключены от поставок. По его словам, система по оплате поставок российского газа рублями налажена и работает.

Шесть европейских компаний проигнорировали требования России оплачивать газ рублями.

В апреле «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. Также отказались платить за российский газ рублями немецкая Shell Energy, Orsted Salg & Service A/S из Дании, нидерландская GasTerra B.V. и финская государственная компания Gasum. «Газпром экспорт» подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию 21 мая, финская компания заявила о намерении обратиться в арбитражный суд.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа.