Стокгольмский арбитраж обязал финскую Gasum выплатить «Газпром Экспорту» €300 млн за поставки газа, а также признал правомерным указ президента РФ Владимира Путина об об оплате газа в рублях, сочтя меру форс-мажором.

18 мая Gasum заявила, что не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа в рублях. После этого «Газпром» 21 мая подтвердил полное прекращение поставок газа в Финляндию.

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