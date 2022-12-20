Совет директоров «Газпрома» утвердил рекордную инвестпрограмму на 2023 год в 2,3 трлн рублей. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщила пресс-служба компании.

«Совет директоров утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2023 год. <…> Общий объем финансирования инвестиционной программы — 2,3 трлн рублей. Показатели не изменились по сравнению с вариантом, одобренным правлением в ноябре», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Среди приоритетных проектов компания указывает развитие Ямальского, Якутского и Иркутского центров газодобычи, газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса «Газпрома» и проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.



В компании добавили, что одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств холдинга без дефицита, в полном объеме.

Ранее, 24 ноября, сообщалось, что группа «Россети» начала строительство инфраструктуры для внешнего электроснабжения Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое является базовым для формирования Якутского центра добычи «Газпрома» и ресурсной базой газопровода «Сила Сибири». Отмечается, что энергообъекты оснастят высоконадежным элегазовым коммутационным оборудованием и современными средствами цифровой связи.

В октябре генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в беседе с «Известиями» назвал «Силу Сибири» единственным российским экспортным газопроводом, который не несет в себе политических рисков. По его мнению, «Сила Сибири» становится основным экспортным газопроводом и поставки по нему будут увеличиваться.