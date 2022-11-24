«Россети» начали строительство энергообъектов для Якутского центра добычи «Газпрома»

Группа «Россети» начала строительство инфраструктуры для внешнего электроснабжения Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое является базовым для формирования Якутского центра добычи «Газпрома» и ресурсной базой газопровода «Сила Сибири».

Как рассказали в пресс-службе компании, на первом этапе энергетики построят переключательный пункт 220 кВ «Нюя» с заходами. В дальнейшем будут введены в эксплуатацию подстанция 220 кВ «Чаянда» и воздушная линия 220 кВ «Нюя — Чаянда». По трассе ЛЭП смонтируют 212 опор, проложат 375 км провода и грозотрос со встроенным волоконно-оптическим кабелем связи.

На переключательном пункте и подстанции планируется внедрить типовые комплексы релейной защиты и автоматизированной системы управления технологическими процессами, разработанные специалистами «Россетей». Кроме того, энергообъекты оснастят высоконадежным элегазовым коммутационным оборудованием и современными средствами цифровой связи.

«Работы проходят в сложнейших природных условиях: в зоне вечной мерзлоты, где зимой бывают морозы до минус 60°C. При строительстве ЛЭП применяются стальные решетчатые опоры новой унификации, рассчитанные на эксплуатацию в данном климате», — сообщили в компании, которая инвестирует в проект 19 млрд рублей.

Отмечается также, что группа «Россети» выполнила большой объем работ для электроснабжения трубопроводной системы «Сила Сибири», которая позволяет диверсифицировать экспортные поставки газа и сформировать в Амурской области новый газохимический кластер. Мощностью уже обеспечены приемо-сдаточный пункт Чаяндинского месторождения и восемь компрессорных станций газопровода. Кроме того, компания провела работы по присоединению к сетям электростанции Амурского газоперерабатывающего завода, который включен в технологическую цепочку «Силы Сибири». В общей сложности введено в работу свыше 160 км новых ЛЭП и 50 МВА дополнительной трансформаторной мощности.