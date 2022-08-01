Путин обозначил ориентиры в стратегии развития металлургии в РФ

Стратегия развития металлургии в России до 2030 года должна быть рассчитана не только на преодоление текущих трудностей, нужно задать ориентиры на будущее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 1 августа в ходе совещания по развитию металлургической отрасли.

«Рост внутреннего спроса на продукцию металлургии должен быть в фокусе внимания», — указал глава государства.

Президент также отметил, что Россия всегда будет ответственным поставщиком металлургической продукции покупателям за рубеж, вне зависимости ни от каких «политических передряг сегодняшнего дня». Это касается не только рынка металлов, но и других экспортных товаров, добавил Путин.

«Для тех, кто настроен на выгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надежными партнерами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение», — подчеркнул он.

Ранее, 17 июля, в поздравительной телеграмме, посвященной Дню металлурга, российский лидер также отметил эффективность горно-металлургического комплекса РФ. Путин указал на важность выхода на новые рынки и формирования перспективных производственных и логистических цепочек, а также призвал уделять приоритетное внимание сохранению трудовых коллективов, повышению благосостояния горняков и металлургов.

В апреле президент РФ также заявил о необходимости обновить стратегию развития отечественной металлургии на период до 2030 года. Он поручил уточнить экспортные направления российской металлургии и переориентировать их на перспективные рынки.