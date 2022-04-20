Путин поручил до 1 июня обновить стратегию развития металлургии

До 1 июня необходимо обновить стратегию развития отечественной металлургии на период до 2030 года. Об этом президент России Владимир Путин заявил в среду, 20 апреля.

«Поручаю правительству провести комплексную оценку правомерности решений западных контрагентов, а также подготовить обновленную стратегию наших действий во Всемирной торговой организации. Прошу завершить эту работу к 1 июня текущего года», — заявил он на совещании, посвященном вопросам развития металлургического комплекса.

Также глава государства поручил уточнить экспортные направления российской металлургии и переориентировать их на перспективные рынки.

При этом президент отметил, что рост внутреннего потребления продукции металлургии возможен только при доступных ценах на нее.

Путин подчеркнул, что в ближайшее время нет оснований полагать, что Запад изменит отношение по санкциям против РФ, поэтому важно подготовить собственную стратегию развития металлургии.

18 апреля Путин назвал санкции Запада главным негативным фактором для экономики РФ. Он отметил, что расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах.

12 апреля российский лидер заявил, что блицкриг недоброжелателей в отношении российской экономики не состоялся, финансовая система работает ритмично. По его словам, экономика страны крепко стоит на ногах.

8 апреля Евросоюз принял пятый блок санкций против России. В нем содержится запрет на перевозки грузов транспортом РФ и Белоруссии, однако рестрикции не распространяются на перевозку медицинских препаратов и продовольствия.

15 марта Евросоюз ввел запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения также попали мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС.

10 марта министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страны Запада начали экономическую войну против России и пытаются создать дефицит товаров. По его словам, правительство приняло меры для привлечения капитала в страну. Ключевой задачей правительства остается стабилизация финансовой системы государства и обеспечение ее бесперебойной работы.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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