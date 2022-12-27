На Украине сообщили о повреждении свыше 700 объектов критической инфраструктуры

На Украине повреждено 702 объекта критической инфраструктуры с начала российской спецоперации. Об этом заявил 27 декабря первый замглавы МВД страны Евгений Енин в эфире украинского телеканала «Рада».

По его словам, в основном речь идет о газопроводах и электроподстанциях.

Ранее во вторник стало известно, что Украина запросила у США оборудование для ремонта электросетей страны.

21 декабря глава украинской энергокомпании YASNO, входящей в холдинг ДТЭК, Сергей Коваленко сообщил, что самая сложная ситуация с электроснабжением в стране наблюдается в Киеве, где из строя выведено 60% трансформаторов.

Тем временем, администрация украинской столицы предупредила местных жителей, что в режиме экстренных отключений электроснабжения город может провести всю зиму.

До этого, 16 декабря, «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию в стране. В компании указали, что в результате ударов РФ произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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