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Байден намерен наказать авиакомпании за отмену рейсов из-за снежной бури

Президент США Байден: отменявшие рейсы из-за снежной бури авиакомпании должны быть привлечены к ответственности
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Фото: Global Look Press/Robin Hausmann
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Администрация США работает над тем, чтобы американские авиакомпании, массово отменявшие рейсы из-за непогоды в рождественские праздники, был привлечены к ответственности. Об этом заявил 27 декабря президент США Джо Байден.

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«Тысячи рейсов по всей стране были отменены в период этих праздников. Наша администрация работает над тем, чтобы авиакомпании ответили за это», — написал он в Twitter.

Он также посоветовал гражданам, чей рейс был отменен в этот период, ознакомиться с памятками минтранспорта США, чтобы проверить, полагается ли им компенсация от авиакомпании.

О том, что в США из-за снежной бури было отменено порядка 5 тыс. авиарейсов, сообщила ранее во вторник газета The Washington Post. Издание также отметило, что еще около 14 тыс. рейсов задерживаются.

Согласно последним данным, число жертв снежной бури в США достигло 63. Наибольшее количество жертв зарегистрировано в городе Буффало (штат Нью-Йорк) и его окрестностях — 33 человека.

Шторм со значительным понижением температуры воздуха пронесся от Великих озер недалеко от Канады до каньона Рио-Гранде вдоль границы США с Мексикой. Эколог-климатолог Михаил Юлкин пояснил «Известиям», что снежный шторм в США связан с глобальными изменениями климата.

24 декабря сообщалось, что из-за снегопадов более 1 млн американцев остались без доступа к электричеству. Тогда же в отдельные регионы кроме снегопадов пришли суровые заморозки. Температурный рекорд установил Вайоминг: там столбики термометров опустились до –41 градуса.

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