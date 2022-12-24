Не менее девяти человек погибли из-за снежной бури в США

Минимум девять человек погибли, когда на территорию США обрушилась снежная буря. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что большинство погибших стали жертвами ДТП, спровоцированных обильными осадками. Подобные инциденты были зафиксированы в штатах Огайо, Кентукки, Миссури и Канзас.

Кроме того, из-за снегопадов более 1 млн американцев остались без доступа к электричеству. По данным онлайн-проекта PowerOutage, сильнее всего пострадал северо-восток: в Мэне, Нью-Гэмпшире, Нью-Йорке десятки и сотни тысяч абонентов столкнулись с перебоями в энергоснабжении.

В отдельные регионы, помимо прочего, пришли суровые заморозки. Во многих штатах отмечалось резкое похолодание, но температурный рекорд установил Вайоминг — там столбики термометров опустились до –41 градуса.

Также неблагоприятные погодные условия частично парализовали транспортную систему США. По информации телеканала CNBC, в период с 21 по 23 декабря было отменено более 5 тыс. авиарейсов. Особенно пострадали от данной ситуации аэропорты Чикаго и Денвера, Нью-Йорка и Детройта.

20 декабря сообщалось, что в штате Калифорния произошло землетрясение, в результате которого минимум два человека погибли, а еще более 70 тыс местных жителей остались без электричества. Кроме того, были повреждены отдельные здания и участки автодорог.

Ранее, 21 ноября, президент США Джо Байден объявлял режим ЧС в штате Нью-Йорк на фоне серьезной метели. Также он распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных властей по ликвидации последствий снегопада.