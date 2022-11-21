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Байден объявил режим ЧС в Нью-Йорке из-за снегопада

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Фото: REUTERS/Carlos Osorio
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Президент США Джо Байден объявил режим ЧС в штате Нью-Йорк из-за снегопада. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщает пресс-служба Белого дома.

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«[Джо Байден] распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных властей по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей из-за сильной зимней бури и метели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что своим постановлением Байден уполномочил министерство внутренней безопасности и других специалистов Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) координировать усилия по оказанию помощи при стихийных бедствиях населению.

В пресс-службе Белого дома сообщили, что сильный снегопад и метель в штате начались 18 ноября.

Как сообщает телеканал CNN, в субботу в Нью-Йорке выпало 21,5 дюйма (54,61) снега, что стало историческим рекордом штата для этого дня.

В январе сильнейший снегопад обрушился на Восточное побережье США. Тогда непогода оставила без света более 850 тыс. домов. Около 3 тыс. авиарейсов в Штатах было отменено и еще около 5 тыс. задержано.

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